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أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي اليوم الخميس، إنه أكمل الاستحواذ على 100% من نادي نيوكاسل الإنجليزي.

وأضاف صندوق الاستثمارات أنه يتطلع للعمل مع جماهير نيوكاسل لما فيه مصلحة النادي.

وتابع: «أكملت مجموعة استثمارية يقودها صندوق الاستثمارات العامة، وتضم أيضاً شركة»PCP Capital Partners«و»RB Sports & Media«، عملية الاستحواذ بنسبة 100% على نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي».

ووافقت إدارة الدوري الإنجليزي الممتاز على الصفقة بعدما تحصلت، كما قالت، على «ضمانات ملزمة قانونا» بأن الدولة السعودية لن تسيطر على النادي.

وسوف يوفر صندوق الاستثمارات العامة السعودي، 80 في المئة من قيمة الصفقة البالغ قيمتها 300 مليون جنيه استرليني

وفي يوليو الماضي، أعلنت مجموعة استثمارية يقودها صندوق الاستثمارات العامة السعودي انسحابها من صفقة الاستحواذ على النادي بسبب الإجراءات الطويلة التي استغرقتها الصفقة وقتها، والأوضاع العالمية في ظل انتشار كورونا.

يذكر أن فريق نيوكاسل واحد من بين الفرق العريقة في انجلترا، حيث يعود تاريخ إنشاؤه لديسمبر 1892، مما يعني أن عمر هذا النادي يقارب على 129 عام.

ويعد سانت جيمس بارك ملعب الفريق الرئيسي بسعة 52 ألف متفرج.

ويحظى سجل بطولات نيوكاسل بأربع بطولات دوري انجليزي، و6 بطولات كأس انجلترا، وبطولة درع الخيرية (ما يعادل كأس السوبر)، وبطولتي قارتين إحداهما كأس المعارض الأوروبية.

وفاز الفريق بالدوري الإنجليزي 4 مرات كان أخرها موسم 1926/27، وجاءت سنوات التتويج في الأعوام التالية 05/1904، 07/1906، 09/1908، 27/1926، فيما حل في الوصافة مرتين في حقبة التسعينات في مواسم 96/1995، و97/1996

وفيما يتعلق بكأس إنجلترا «FA Cup» فقد فاز بالبطولة لـ 6 مرات، 10/1909، 1923/24، 1931/32، 1950/51، 1951/52، 1954/55، فيما حل فالوصافة 7 مرات.

كما فاز بالدرع الخيرية مرة واحدة في تاريخه كانت عام 1909

أما على المستوى الاوروبي فتاريخ النادي ليس على نفس المستوى من النجاحات.

وفاز الفريق ببطولة كأس المعارض الأوروبية 1968–69.

كما فاز بـ«كأس إنترتوتو» مرة واحدة عام 2006.

ولعب للفريق عدد من اللاعبين الأنجليز العظام مثل مايكل أوين الفائز بالكرة الذهبية، وكيفن كيجان، لكن يعد المهاجم ألان شيرار هو أسطورة الفريق في حقبة التسعينات واللاعب المفضل لجماهير الفريق عبر العصور.