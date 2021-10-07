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سمير فرج بعد حديث عنه: لثالث مرة في حياتي دموعي بتنزل

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سمير فرج بعد حديث السيسي عنه: لثالث مرة في حياتي دموعي بتنزل سمير فرج بعد حديث عنه: لثالث مرة في حياتي دموعي بتنزل

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قال اللواء سمير فرج، رئيس هيئة الشؤون المعنوية الأسبق للقوات المسلحة، إن الموقف أمس بعد حديث الرئيس عبدالفتاح كان صعبا، مؤكدًا أنه فوجئ خلال الندوة التثقيفية بأن الرئيس يتحدث عنه.

وأضاف سمير فرج، خلال لقاء له لبرنامج «نظرة» عبر فضائية «صدى البلد»، تقديم الإعلامي حمدي رزق، أن ما حدث من الرئيس كان مفاجأة كبيرة، وما قام به الرئيس السيسي، هو درس للأجيال القادمة.

وتابع سمير فرج أن الرئيس السيسي كان رائعا عندما تكلم، معلقا «أنا مكنتش عارف بقول ايه لأنني اتكلمت بطريقة عفوية»، مؤكدًا أنها «تالت مرة في حياتي دموعي بتنزل».

وأشار رئيس هيئة الشؤون المعنوية الأسبق للقوات المسلحة إلى أن «الرئيس السيسي هو اللي خلص من الإخوان، لأن الإخوان كانوا بمثابة كابوس كبير».

المصرى اليوم

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