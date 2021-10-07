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بهدف العازف "البريكان".. الأخضر السعوي يعبر محطة اليابان

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في تصفيات مونديال 2022

بهدف العازف

حسم السعودي الأول لكرة القدم، نتيجة مباراته أمام نظيره الياباني بالفوز بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات 2022.

ونجح اللاعب فراس البريكان في تسجيل هدف الفوز لمنتخب بلاده في الدقيقة 71 من عمر المباراة من خطأ قاتل لمدافع الساموراي.

وتلك هي المباراة الثالثة للمنتخب السعودي في الدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2022 حيث حقق الأخضر الفوز في جميع المباريات.

وفاز الأخضر السعودي في شهر سبتمبر الماضي على فيتنام وعمان توالياً قبل أن يفوز اليوم على منتخب اليابان.

‪وأصبح رصيد المنتخب حاليًا 9 نقاط في المركز الأول في المجموعة الثانية في انتظار مواجهة المنتخب الأسترالي مع نظيره العماني حيث يملك الأستراليون 6 نقاط.

المنتخب الياباني كان قد خسر في المباراة الأولى من منتخب عمان، لكنه تدارك الأمر سريعًا وفاز على الصين في الثانية قبل أن ينهزم اليوم أمام السعوديين ليصبح رصيد الساموراي 3 نقاط.

يُذكر أن المنتخب السعودي كان قد حسم آخر مواجهة له مع المنتخب الياباني على ملعب الجوهرة المشعة بحسم تأهله لمونديال 2018، بهدف عن طريق لاعبه فهد المولد، على الرغم من أن آخر مواجهة جمعت المنتخبين قبل تلك المباراة كانت في كأس آسيا 2019 بالإمارات، وانتهت يابانية بهدف دون رد.

بهدف العازف

بهدف العازف

بهدف العازف

بهدف العازف

بهدف العازف

بهدف العازف

بهدف العازف

بهدف العازف

بهدف العازف

المنتخب السعودي كأس العالم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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