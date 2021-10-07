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"تعارفوا" ينظم ورشة "أسرتي عناصر لوحتي الجميلة".. السبت القادم

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تهدف لتنمية ذائقة الفن في نفوس الناشئة وتعزيز قيم التعاون والمشاركة

ينظم مركز تعافوا للإرشاد الأسري ورشة عمل بعنوان "أسرتي عناصر لوحتي الجميلة" تلقيها الدكتورة منى الحمود الأكاديمية والتربوية المهتمة بالفنون التشكيلية للأطفال.

وتفصيلاً، تقام الورشة بمقر المركز، لفئة الأطفال من عمر 6 إلى 9 سنوات، وذلك يوم السبت الثالث من شهر ربيع القادم الموافق 9-10-2021م، من الساعة الواحدة ظهراً وحتى الساعة الرابعة عصراً.

وتهدف الورشة إلى تنمية ذائقة الفن في نفوس الناشئة، وربطها بالحياة الأسرية والاجتماعية، وتعزيز قيم التعاون والمشاركة الجماعية.

وتتضمن مفردات الورشة التعرف على المجموعات اللونية وكيفية تكوينها ومدلولات العلاقات اللونية بالإضافة إلى التعرف على خصائص الألوان.

ويصاحب الورشة تطبيقات عملية للأطفال المشاركين وتعليمهم وتدريبهم على الرسم التشكيلي والمشاركة في العمل والإنتاج، في بيئة عملية جذابة قائمة على الملاحظة والممارسة العملية وتكوين مجموعات صداقة عبر مجموعات العمل.

ويمكن التسجيل في الورشة عبر هذا الرابط: (اضغط هنا)

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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