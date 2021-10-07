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"شراحيلي" يتفقد العمل الميداني والتوعوي بهيئة الأمر بالمعروف بالمندق

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شدد على تفعيل برامج ودروس الأمن الفكري لمنسوبي الهيئة وأفراد المجتمع

قام مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الباحة الشيخ منصور بن علي شراحيلي بجولة تفقدية على هيئة محافظة المندق، اطلع خلالها على سير العمل الميداني والتوعوي ومستجداته.

وتفصيلاً، التقى الشيخ "شراحيلي" خلال جولته رئيس هيئة المندق ومنسوبيها، وتفقد الدوريات المتمركزة في مواقعها الميدانية والعاملين فيها، وحثهم على الاستمرار في تكثيف جهودهم ميدانيًا وتوعويًا، مشددًا على تفعيل برامج ودروس الأمن الفكري لمنسوبي الهيئة وأفراد المجتمع.

وأكد الشيخ "شراحيلي" أن هذه الزيارات تأتي بمتابعة من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند سعيًا للارتقاء بالعمل الميداني والإداري.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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