التقديم مفتوح .. وظائف خالية في الشركة المصرية للاتصالات «WE» في القاهرة والمحافظات

تواصل المصري اليوم تقديم خدمة نشر العديد من الوظائف الخالية لجميع المؤهلات للعديد من التخصصات والتي نشرت عبر المواقع الرسمية للهيئات أو الشركات أو المصانع أو عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي أو ضمن مبادرة «طوّر وغيّر» التابعة لوزارة الشباب والرياضة وذلك قي القطاعين العام والخاص.

وقد أعلنت الشركة المصرية للاتصالات «WE» عن حاجتها لبعض الوظائف الخالية، ولايزال باب التقديم مفتوحا، ويمكن لمن تنطبق عليه الشروط التقدم وملء الاستمارة وفق التفاصيل أدناه:

1- Technical Support Agents

Job requirements:

Technical knowledge / background is a must

CCNA Certificate/ Knowledge is a must

Maximum age is 33

Graduates only

Males & Females

Location: Cairo- Alex- Asyut- Qena

English level: Very good

* All interviews and assessments will be online

للتقديم يرجى ملء الاستمارة بالبيانات المطلوبة: اضغط هنا







2- Technical Engineers for Enterprise Account

Job Requirements:

CCNA Certificate is a must

CCNP knowledge (OSPF- MPLS- BGP) is a must

Max age is 27

Graduates of Computer Science and Engineering faculties

Males & Females

English must be Very good

* All interviews and assessments will be online

للتقديم يرجى ملء الاستمارة بالبيانات المطلوبة: اضغط هنا

