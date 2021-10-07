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مترو الأنفاق يواصل الاجراءات الاحترازية ضد الموجة الرابعة لفيروس كورونا

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مترو الأنفاق يواصل الاجراءات الاحترازية ضد الموجة الرابعة لفيروس كورونا مترو الأنفاق يواصل الاجراءات الاحترازية ضد الموجة الرابعة لفيروس كورونا

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أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق عن تكثيف خطة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة الموجه الرابعة لفيروس كورونا بالخطين الأول والثاني.

وأشارت الشركة في بيان، الخميس، إلى أنها واصلت أعمال تطهير وتعقيم العربات والمحطات بشكل دوري ومستمر.

وذكرت أن خطة التعقيم تأتي في إطار قرار مجلس الوزراء وتوجيهات وزارة النقل، والتي تشدد على أهمية عمليات التعقيم والتطهير المستمر للقطارات والمحطات وأماكن بيع اشتراكات الطلبة ضد وذلك استعدادا للعام الدراسي والذي سيبدأ بعد غدٍ السبت.

وناشدت الإذاعة الداخلية الركاب ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة واتخاذ الاجراءات الاحترازية والتباعد والالتزام بالتعليمات لمواجهة فيروس كورونا، وحذّرت بتطبيق غرامة 50 جنيها لغير الملتزمين بالتعليمات.

- صورة أرشيفية
- صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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