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الطقس في غدًا الجمعة.. درجات الحرارة ترتفع جنوبًا

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الطقس في مصر غدًا الجمعة.. درجات الحرارة ترتفع جنوبًا الطقس في غدًا الجمعة.. درجات الحرارة ترتفع جنوبًا

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تقرير حالة الطقس غدًا الجمعة، والذى تتوقع خلاله بدء درجات الحرارة الإرتفاع جنوبًا لتصبح أعلي درجة حرارة فى 37 درجة.

يتوقع أن يكون طقس الغد شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يكون حارا على جنوب سيناء.

ويكون الطقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، بينما يكون مائل للحرارة على القاهرة الكبري وشمال الصعيد والوجه البحري.

ويتوقع أن يكون الطقس لطيفًا على كافة الأنحاء، ويميل للبرودة فى الساعات المتأخرة من الليل.

وتتكون الشبورة المائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلي القاهرة الكبري والسواحل الشمالية ووسط سيناء والوجه البحري ومدن القناة.

وتنشط الرياح على شمال الصعيد والقاهرة وجنوب سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا فى مصر

تتوقع الأرصاد الجوية أن تكون درجة الحرارة فى القاهرة 30 درجة للعظمي و20 للصغري.

تكون درجة الحرارة فى الإسكندرية 37 درجة للعظمي و21 للصغري.

وترتفع درجات الحرارة فى أسوان لتصل إلي 37 درجة للعظمي و22 للصغري، وتكون أعلي درجة حرارة فى مصر غدًا الجمعة فى أسوان.

ويتوقع أن تكون أقل درجة حرارة فى مصر غدًا 13 درجة للصغري فى كاترين.

ويمكنك معرفة درجات الحرارة فى موقعك من خلال الجدول التالي:

حالة الطقس غدًا الجمعة فى مصر

درجات الحرارة المتوقعة حتى الأربعاء المقبل 13-10-2021

تستطيع معرفة تفاصيل درجات الحرارة وحالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة حتى الأربعاء المقبل من خلال الجدول التالي:

المصرى اليوم

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