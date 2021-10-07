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إيران تهزم الإمارات في التصفيات المونديالية

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إيران تهزم الإمارات في التصفيات المونديالية إيران تهزم الإمارات في التصفيات المونديالية

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تمكن منتخب إيران من تحقيق الفوز على منافسه الإماراتي بهدف دون رد، في إطار مباريات دور المجموعات من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى 2022.

وتبادل المنتخبان السيطرة على مجريات اللعب خلال أوقات المباراة وسط محاولات هجومية متبادلة غير مكتملة حتى جاء هدف الضيوف الوحيد عند الدقيقة 70 عن طريق اللاعب مهدي طارمي.

وبهذا الفوز يتصدر الإيراني جدول ترتيب المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة (9 نقاط) فيما توقف رصيد الإمارات عند المركز الثالث برصيد نقطتين وبفارق 5 نقاط عن كوريا الجنوبية صاحبة الوصافة برصيد 7 نقاط.

المصرى اليوم

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