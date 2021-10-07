أخبار عاجلة

تعليق ثالث لتحقيقات "مرفأ بيروت".. والحكومة تناقش الأزمة -
تغطية خاصة من RT لتطورات الأوضاع في لبنان -
وزير المالية: استكمال مسيرة «رقمنة الاقتصاد» عقب نجاح الفاتورة الإلكترونية -
توقعات بموجة تضخمية بعد ازمة كورونا و التيسيرات النقدية لاقتصاديات العالم -
فحص ٣٠٢٠ طفلا ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال المبتسرين بالشرقية -
رئيس جامعة المنوفية يشهد حفل استقبال الفرقة الأولى بكلية طب الأسنان -
السبت .. فصل الكهرباء عن 3 قرى بمركز بني سويف لصيانة المغذيات -
خالد جلال: الدوري سيكون صعبًا على الجميع -
«إعلام النواب» تطالب بتوعية الجمهور بقانون الرياضة قبل العودة للملاعب -
"الصحة": تسجيل  46 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي  49 خلال الـ24 ساعة الماضية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

كريم فؤاد يهدي « الطويلة» قميص الأهلي

Print
كريم فؤاد يهدي « الطويلة» قميص الأهلي كريم فؤاد يهدي « الطويلة» قميص الأهلي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

حرص كريم فؤاد، ظهير ايمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على زيارة نادي النجوم لكرة القدم «ناديه السابق» بمقر النادي بمدينة أكتوبر بالجيزة.
وقام كريم فؤاد بإهداء قميصه الجديد مع النادي الأهلي لمجلس إدارة النادي برئاسة محمد الطويلة.

وأكد محمد الطويلة رئيس نادي النجوم على سعادته وتقديره للاعب الذي أصبح من أفضل لاعبي الجبهة اليمنى في الدوري المصري، كما تمنى للاعب التألق والتفاني في التدريبات حتى ينال حب وإحترام جماهير ومسئولي النادي الأهلي ناديه الجديد.

يذكر أن كريم فؤاد «صاحب ال 22 عاما» قضى أكثر من 10 سنوات داخل جدران نادي النجوم، حيث إنضم لنادي النجوم موسم 2011/2012 قبل أن ينضم للنادي الأهلي مطلع هذا الموسم.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محافظ الشرقية يستعرض أداء ونسب تنفيذ مشروعات الأنفاق الجاري تنفيذها

محافظ الشرقية يستعرض أداء ونسب تنفيذ مشروعات الأنفاق الجاري تنفيذها

مدير مستشفي قنا: أجرينا أكثر من 450 جراحة دقيقة بوحدة إصلاح التشوهات خلال عامين

مدير مستشفي قنا: أجرينا أكثر من 450 جراحة دقيقة بوحدة إصلاح التشوهات خلال عامين

رئيس الجامعة المصرية اليابانية: حصلنا على المركز الثانى محليًا والـ11 عربيًا في «تصنيف التايمز»

رئيس الجامعة المصرية اليابانية: حصلنا على المركز الثانى محليًا والـ11 عربيًا في «تصنيف التايمز»

بدء أعمال إنشاء فرع جامعة السويس بأبورديس بـ 13 كلية جديدة

بدء أعمال إنشاء فرع جامعة السويس بأبورديس بـ 13 كلية جديدة