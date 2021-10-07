جامعة حلوان تعلن استعدادها لاستقبال طلاب العام الجامعي الجديد 2021/ 2022

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أعلنت جامعة حلوان برئاسة الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة جاهزيتها لاستقبال طلاب العام الجامعى الجديد بشكل تام وسط إجراءات احترازية مشددة.

كما أوضح أن مسئولي الأسر بالجامعة جاهزون لاستقبال الطلاب لتعريفهم بالجامعة والكليات والأنشطة المختلفة التي يمكن أن يشاركونها خلال العام الدراسي.

و حث الطلاب على الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية التى من شأنها أن تحفظ لهم سلامتهم الصحية لتحقيق انتظام العملية التعليمية بصورة مستقرة وآمنة مع بدء العام الجديد.

وعن المصروفات الدراسية أكد أن جامعة حلوان لاتألو جهدًا فى ذلك المسار الاجتماعى الهام وتضع نصب أعينها التيسير على أبنائها الطلاب الراغبين فى الحصول على الدعم تطبيقاً لمنظومة متكاملة من التكافل الاجتماعى لدعم طلابها وتيسير سداد المصروفات الدراسية من خلال صندوق التكافل الاجتماعى والذى يشمل جميع الحالات المستحقة للدعم على مستوى الجامعة وكلياتها بما فيهم طلاب المدن الجامعية علما بأنه تم توجيه ميزانية دعم الكتاب بالكامل إلى صندوق التكافل الاجتماعى وعلى الطلاب المستحقين التوجه إلى إدارات رعاية الشباب بكلياتهم.

وقال الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن كافة الخدمات والأنشطة للطلاب يتم متابعة تنفيذها بدقة مع إعداد الجداول الدراسية على المواقع والصفحات الإلكترونية للكليات حتى يتمكن جميع الطلاب من متابعتها والانتظام في محاضراتهم.

مؤكداً أن خطة الجامعة للعام الجديد تضع في الاعتبار المتغيرات المختلفة لفيروس كورونا وتتضمن استراتيجيتها العديد من الخطط للتعامل مع متغيرات أزمة فيروس كورونا المستجد، ورفع حالة الاستعداد وتطبيق الإجراءات الوقائية المشددة كافة، بداية من بوابات الدخول وصولاً إلى المدرجات والقاعات الدراسية. إلى جانب تقليل الكثافات الطلابية وتحقيق التباعد الاجتماعي والتأكيد على جاهزية المدرجات لاستقبال الطلاب . علما بأنه لن يسمح لدخول الطلاب للجامعة والمدن الجامعية الا بعد التأكد من حصولهم على لقاح كورونا.

وناشدت إدارة الجامعة طلابها اتباع التعليمات والارشادات بدقة وتتمنى لهم عام دراسي جديد سعيد.