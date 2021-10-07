أفريقيا في ذيل ترتيب تطعيمات كورونا.. حياة الملايين تحت رحمة الشركات الكبرى (تقرير)

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دائماً ما تعاني أفريقيا من ضعف النظام الصحي بها، وأنتشار الاوبئة، فمن الملاريا إلى الأيبولا، جميعها اوبئة أودت بحياة الملايين داخل القارة السمراء، الأمر لم يكن استثنائاً فيما يتعلق بمواجهة أزمة كورونا فالقارة التي يقطنها ما يقرب من 1.3 مليار نسمة، لم تصل إلى معدلات التطعيم المرجوة لتحصين من فيروس كورونا.

ودفع ذلك الأمر إحدى الشركات المنصعة للقاح المضادة لفيروس كورونا لإنشاء مصنع لإنتاج 500 مليون جرعة كل عام.

مودرينا تنشئ مصنع لإنتاج 500 مليون جرعة في أفريقيا

وقال الرئيس التنفيذي لـ«موديرنا» ستيفان بانسل، في مقابلة صحفية، إن استكمال البناء في المصنع والتحقق من صحته، سيستغرق من عامين إلى أربع سنوات.

وأضاف بانسل: «هناك تفاوت على مستوى العالم من حيث القدرة على تأمين لقاحات كوفيد-19، وستحاول موديرنا أن تسد النقص الموجود»، حسبما نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال».

ولم تخبر شركة «موديرنا» الدولة الإفريقية لبناء مصنعها، حيث قال بانسل إن الشركة لديها قائمة مختصرة من حوالي 5 بلدان، دون أن يحددها، مشيرا إلى أن شركته تقوم بتقييم البلدان بناء على استقرارها السياسي وجودة القوى العاملة وإمكانية الوصول إلى المواد اللازمة للتصنيع.

وتتوقع «موديرنا» إنتاج ما يصل إلى مليار جرعة من لقاح كوفيد-19 للاستخدام العالمي هذا العام، ومن ثم يمكن مضاعفة الإنتاج إلى ثلاثة مليارات في العام المقبل.

يأتي هذا الإعلان في وقت تفند فيه موديرنا مزاعم بأنها قاومت الجهود المبذولة لتوسيع نطاق الوصول إلى لقاحها ليشمل مناطق بينها إفريقيا، حيث تم تحصين 3.5 بالمئة فقط من السكان بالكامل حتى الرابع من الشهر الجاري، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

فقد تصدى صانعو اللقاحات، بما فيهم موديرنا، بشدة لاقتراح من شأنه أن يجبرهم على التنازل عن حقوق الملكية الفكرية لتحفيز الاستخدام الموسع لتقنياتهم، بحجة أن القيام بذلك لن يؤدي إلى إنتاج سريع لمزيد من الجرعات.

ونقلت الصحيفة عن الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا، قوله إن إفريقيا بحاجة إلى مثل هذه المنشأة لضمان وصول أوسع للقاحات ولإعداد القارة للأوبئة المستقبلية.

عجز «مفجع».. الصحة العالمية تنتقد معدلات التطعيم في أفريقيا

وفي الثلاثاء الماضي انتقدت منظمة الصحة العالمية معدلات التلقيح حول العالم وبالأخص في أفريقيا حيث ذكرت المنظمة أن أكثر من 50 دولة- العديد منها في إفريقيا- لم تصل إلى هدف منظمة الصحة العالمية لتطعيم 10٪ من سكانها بحلول سبتمبر، وهو عجز «مفجع» ألقى مسؤول في منظمة الصحة العالمية باللوم فيه على عدم المساواة بين الدول الغنية والفقيرة.

وقالت منظمة الصحة العالمية يوم الثلاثاء إن معدلات التطعيم لا تزال متخلفة عن 10٪ في 56 دولة، بما في ذلك دول مثل نيجيريا وإثيوبيا وأوغندا ونيكاراجوا وهايتي، وفقًا للأرقام الحكومية التي جمعها مشروع Our World In Data التابع لجامعة أكسفورد.

وصفت ماريا فان كيركوف، المديرة الفنية لبرامج الطوارئ في المنظمة، هذه الفجوة بالأمر «مفجع» بحسب ما نقلت مجلة فوربس.

وقالت كيركوف إن «عدم المساواة في اللقاحات يغذي هذا الوباء»، مشيراً إلى أن عدد الوفيات ومعدل الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم- وكلاهما انخفض في الأسابيع الأخيرة- مرتفع بشكل غير ضروري لأن إمدادات اللقاح لم يتم توزيعها بالتساوي، كما انتقدت بعض الدول لرفع قواعد التباعد الإجتماعي وارتداء الأقنعة قبل الأوان.

ووفق بيانات مشروع Our World In Data التابع لجامعة أكسفورد، فإن القارة السمراء تأتي في ذيل الترتيب من بين قارات العالم من حيث معدلات التطعيم حيث بلغت نسبة من تلقوا اللقاح 7% فقط من القارة، فيما جاءت نسبة أقرب القارات لها وهى قارة الأوقيانوسيا بنسبة 51%.

وفيما يخص الجانب المصري، فإن 5.6% فقط من الشعب المصري تلقوا جرعتي اللقاح، فيما بلغت نسبة من تلقوا جرعة واحدة 5.1% ليصل مجموع الفئتين إلى 10.66%، فوفقاً لأرقام مشروع Our World In Data التابع لجامعة أكسفورد.

لقاحات كورونا

معركة رفع براءات الأختراع

ومنذ ديسمبر الماضي، أجازت منظمة الصحة العالمية عدد من اللقاحات المكتشفة للاستعمال للوقاية من فيروس كورونا، لكن سرعان ما طرأت معضلة على ىالساحة كون الشركات المصنعة ليست من الدول الفقيرة، الأمر الذي دفع دولتي الهند وجنوب أفريقيا في أروقه منظمة التجارة العالمية، لتعليق حقوق براءات اختراع لقاحات كورونا مما يتيح للدول الفقيرة إنتاج لقاحات كورونا.

في المقابل عارضت الدول الغنية ذلك المقترح معلله أن ذلك يقتل الإبداع، وتدعم مبادرة كوفاكس التي تعمل تحت مظلة منظمة الصحة العالمية والتى ترمي إلى إيصال لقاحات كورونا إلى دول العالم أجمع وضمان إتاحتها بشكل عادل ومنصف لكل بلدٍ من بلدان العالم.

وفي مايو الماضي أعلنت الولايات المتحدة دعمها خطوة منظمة التجارة العالمية الهادفة إلى رفع حماية حقوق براءات اختراع لقاحات فيروس كورونا، مؤقتا، وقالت الممثلة التجارية للولايات المتحدة، كاثرين تاي، إن «الأوقات غير العادية تتطلب إجراءات استثنائية».

وأضافت تاي أن الولايات المتحدة ستشرع الآن في مفاوضات في منظمة التجارة العالمية لمحاولة تأمين الإعفاء، لكنها حذرت من أن هذا قد يستغرق بعض الوقت.

ويرى المؤيدون بأن الإزالة المؤقتة لحقوق الملكية الفكرية ستعزز الإنتاج في البلدان النامية وتعالج اللامساواة الهائلة في الوصول للقاح.

ولا تزال جنوب أفريقيا والهند مصرتين على رفع براءات الأختراع، وقال سيريل رامافوزا رئيس دولة جنوب أفريقيا، أمام مائدة مستديرة لمنظمة التجارة العالمية عبر تقنية الفيديو حول الوباء والقضايا المتعلقة بالتجارة الأسبوع الماضي: «يشهد العالم في هذه اللحظة الآثار المدمرة لعدم المساواة في أنماط الإنتاج العالمي«.

وأضاف رامافوزا، الذي يعتبر بلدته الأكثر تضررًا من ذلك، «يُقال إن أقل من ثلاثة في المائة من البالغين يتلقون التطعيمات الكاملة في معظم البلدان منخفضة الدخل، مقارنة بنحو 60 في المائة في البلدان ذات الدخل المرتفع.

ووصف أن تجاوز حقوق الملكية الفكرية: «أمر ملح إذا أردنا إنقاذ ملايين الأرواح».