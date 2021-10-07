أخبار عاجلة

تعليق ثالث لتحقيقات "مرفأ بيروت".. والحكومة تناقش الأزمة -
تغطية خاصة من RT لتطورات الأوضاع في لبنان -
وزير المالية: استكمال مسيرة «رقمنة الاقتصاد» عقب نجاح الفاتورة الإلكترونية -
توقعات بموجة تضخمية بعد ازمة كورونا و التيسيرات النقدية لاقتصاديات العالم -
فحص ٣٠٢٠ طفلا ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال المبتسرين بالشرقية -
رئيس جامعة المنوفية يشهد حفل استقبال الفرقة الأولى بكلية طب الأسنان -
السبت .. فصل الكهرباء عن 3 قرى بمركز بني سويف لصيانة المغذيات -
خالد جلال: الدوري سيكون صعبًا على الجميع -
«إعلام النواب» تطالب بتوعية الجمهور بقانون الرياضة قبل العودة للملاعب -
"الصحة": تسجيل  46 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي  49 خلال الـ24 ساعة الماضية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

المتحدث العسكري: انتصارنا في أكتوبر ودحض الإرهاب وتواصل البناء نتاج وقوف الشعب على قلب رجل واحد

Print
المتحدث العسكري: انتصارنا في أكتوبر ودحض الإرهاب وتواصل البناء نتاج وقوف الشعب على قلب رجل واحد المتحدث العسكري: انتصارنا في أكتوبر ودحض الإرهاب وتواصل البناء نتاج وقوف الشعب على قلب رجل واحد

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، جاهزية رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية لملاحقة فلول التنظيمات الإرهابية.

وشدد المتحدث العسكري، في تصريحات لـ«راديو »، الخميس، على أنه يجري في الوقت نفسه على التوازي مع معركة الإرهاب خوض معركة التنمية، مؤكدا أن ذلك هو رد الجميل للشعب المصري لمساندته للقوات المسلحة وعملها على التنمية الشاملة للدولة بالتعاون مع كل قطاعات الدولة.

وقال إن حرب السادس من أكتوبر لم تقتصر على اقتحام خط بارليف والنقاط الحصينة الخاصة به يوم 6 أكتوبر فقط، ولكنها تضمنت إعجازا كان يتم كل يوم وكل ساعة تمر بها المعركة، من شجاعة وبطولة للقوات الخاصة، وعبقرية للمهندسين العسكريين، وجسارة للقوات الجوية، ومعركة الدبابات والمزرعة الصينية التي كان يقودها قائد من أقوى القادة، وحكيم ومقاتل شرس وهو المشير حسين طنطاوي، وبطولات لكل أسلحة وأفرع القوات المسلحة في هذا التوقيت.

وأضاف أن كل ساعة كانت تمر في حرب أكتوبر المجيدة، كانت تسطر بطولة جديدة من بطولات الجيش المصري، موضحا أن الحرب بكل المقاييس لم تكن أبدا في صالحنا لكننا انتصرنا، وهو ما يزيد تلك الحرب إعجازا وبطولة.

وتابع: «لو نتذكر معركة السادس من أكتوبر والإنجاز المتحقق فيها، حيث كنا نعيش قبلها فترة صعبة جدا عقب هزيمة 1967، لكن الشعب المصري قاد ملحمة عظيمة، وتحمل بناء البلد والقوات المسلحة لاستعادة الأرض والعرض، وهو هدف كان الشعب المصري كله متكاتف عليه».

وأضاف: «بعد عام 2011، وتداعياتها، أثبت الشعب المصري مرة أخرى أنه شعب عظيم، حيث حافظ على الهوية الوطنية من جماعة إرهابية حاولت اختطاف هذا الوطن، ووقف خلف جيشه في معركة الإرهاب، وهي من أشرس المعارك في الفترة السابقة».

وتابع أن الشعب المصري يُحقق المعجزات حينما يكون متحد خلف هدف واحد، وهو ما ثبت في انتصارنا في حرب أكتوبر، والانتصار على الإرهاب والأهداف المخططة لها، كذلك معجزة التنمية الشاملة غير المسبوقة للدولة في وقت قصير، وحاليا نخوض معركة الوعي، مؤكدا أننا يجب أن نكون دوما على قلب رجل واحد.

ووجه المتحدث العسكري التهنئة للشعب المصري ورجال القوات المسلحة وأسر الشهداء والمصابين بمناسبة ذكرى انتصارات شهر أكتوبر المجيد.

وأعاد التأكيد على أن أبطال الحرب ما زالوا يجودون بدروس مستفادة من الحرب، ويروون كل ما عاصروه.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
سفير مصر بكينيا يزور بعثة الزمالك

سفير مصر بكينيا يزور بعثة الزمالك

ينظمها صندوق تحيا مصر في 7 محافظات..قوافل المبادرة الرئاسية " نور حياة" تستقبل 7 آلاف مواطن..صور

ينظمها صندوق تحيا مصر في 7 محافظات..قوافل المبادرة الرئاسية " نور حياة" تستقبل 7 آلاف مواطن..صور

«المصريين الأحرار» يدعو الهيئة العليا لإنتخاب الأمين العام والمكتب السياسي

«المصريين الأحرار» يدعو الهيئة العليا لإنتخاب الأمين العام والمكتب السياسي

المصري يوافق على رحيل كريم العراقي

المصري يوافق على رحيل كريم العراقي