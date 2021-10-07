المتحدث العسكري: انتصارنا في أكتوبر ودحض الإرهاب وتواصل البناء نتاج وقوف الشعب على قلب رجل واحد

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أكد العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، جاهزية رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية لملاحقة فلول التنظيمات الإرهابية.

وشدد المتحدث العسكري، في تصريحات لـ«راديو مصر»، الخميس، على أنه يجري في الوقت نفسه على التوازي مع معركة الإرهاب خوض معركة التنمية، مؤكدا أن ذلك هو رد الجميل للشعب المصري لمساندته للقوات المسلحة وعملها على التنمية الشاملة للدولة بالتعاون مع كل قطاعات الدولة.

وقال إن حرب السادس من أكتوبر لم تقتصر على اقتحام خط بارليف والنقاط الحصينة الخاصة به يوم 6 أكتوبر فقط، ولكنها تضمنت إعجازا كان يتم كل يوم وكل ساعة تمر بها المعركة، من شجاعة وبطولة للقوات الخاصة، وعبقرية للمهندسين العسكريين، وجسارة للقوات الجوية، ومعركة الدبابات والمزرعة الصينية التي كان يقودها قائد من أقوى القادة، وحكيم ومقاتل شرس وهو المشير حسين طنطاوي، وبطولات لكل أسلحة وأفرع القوات المسلحة في هذا التوقيت.

وأضاف أن كل ساعة كانت تمر في حرب أكتوبر المجيدة، كانت تسطر بطولة جديدة من بطولات الجيش المصري، موضحا أن الحرب بكل المقاييس لم تكن أبدا في صالحنا لكننا انتصرنا، وهو ما يزيد تلك الحرب إعجازا وبطولة.

وتابع: «لو نتذكر معركة السادس من أكتوبر والإنجاز المتحقق فيها، حيث كنا نعيش قبلها فترة صعبة جدا عقب هزيمة 1967، لكن الشعب المصري قاد ملحمة عظيمة، وتحمل بناء البلد والقوات المسلحة لاستعادة الأرض والعرض، وهو هدف كان الشعب المصري كله متكاتف عليه».

وأضاف: «بعد عام 2011، وتداعياتها، أثبت الشعب المصري مرة أخرى أنه شعب عظيم، حيث حافظ على الهوية الوطنية من جماعة إرهابية حاولت اختطاف هذا الوطن، ووقف خلف جيشه في معركة الإرهاب، وهي من أشرس المعارك في الفترة السابقة».

وتابع أن الشعب المصري يُحقق المعجزات حينما يكون متحد خلف هدف واحد، وهو ما ثبت في انتصارنا في حرب أكتوبر، والانتصار على الإرهاب والأهداف المخططة لها، كذلك معجزة التنمية الشاملة غير المسبوقة للدولة في وقت قصير، وحاليا نخوض معركة الوعي، مؤكدا أننا يجب أن نكون دوما على قلب رجل واحد.

ووجه المتحدث العسكري التهنئة للشعب المصري ورجال القوات المسلحة وأسر الشهداء والمصابين بمناسبة ذكرى انتصارات شهر أكتوبر المجيد.

وأعاد التأكيد على أن أبطال الحرب ما زالوا يجودون بدروس مستفادة من الحرب، ويروون كل ما عاصروه.