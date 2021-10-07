بلاغ للنائب العام ضد «محلل» تزوج 33 سيدة.. ورد غريب من «الملاح»

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تقدم المحامي سمير صبري، ببلاغ إلى النائب العام ضد محمد الملاح الذي أعلن أنه محلل شرعي وتزوج 33 سيدة، وأكد في البلاغ المقدم أن المحلل الشرعي الذي ظهر مساء أمس خلال إحدى القنوات الفضائية، أعلن أنه محلل زواج وتزوج 33 مرة.

وأضاف المحامي في البلاغ أن المحلل الشرعي أظهر مستندات ووثائق التي تؤيد أنه تزوج وطلق 33 مرة وأنه أعلن على موقعه الإلكتروني عن هذه الوظيفة التي تخالف جميع القواعد الشرعية والقانونية.

وأكد في بلاغ أن دار الإفتاء المصرية أصدرت صباح اليوم بيانا للرد على ما تم تداوله في موضوع المحلل الشرعي، قالت فيه إن زواج المرأة المطلقة ثلاث مرات لتحل للزوج الأول- وهو ما يعرف بالزواج بشرط التحليل- حرام شرعا باتفاق جميع الفقهاء.

وأضافت انه روي عن ابن مسعود عن النبي: «أنه لعن المحلل والمحلل له «وروي عن ابن عمر رضي عنه، أنه سئِل عن تحليل المرأة لزوجها؛ فقال: ذاك السفاح والسفاح أي:

ورفض محمد الملاح المحلل الشرعي التعليق في البلاغ المقدم ضده للنائب العام، وقال لـ«المصري اليوم»: «أنا أرفض الحديث في التليفون وسيكون ردي من خلال أول ظهور على القنوات الفضائية».

كان الملاح الذي يعرف بالمحلل الشرعي أثار حالة جدل كبيرة بين رواد منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد أن تحدث عن زواجه 33 سيدة بحجة الحفاظ على بيوتهن من الخراب وأكد كان يدخل بكل سيدة يتزوج منها ليؤكد شرعية الزواج.