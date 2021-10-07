أخبار عاجلة

تعليق ثالث لتحقيقات "مرفأ بيروت".. والحكومة تناقش الأزمة -
تغطية خاصة من RT لتطورات الأوضاع في لبنان -
وزير المالية: استكمال مسيرة «رقمنة الاقتصاد» عقب نجاح الفاتورة الإلكترونية -
توقعات بموجة تضخمية بعد ازمة كورونا و التيسيرات النقدية لاقتصاديات العالم -
فحص ٣٠٢٠ طفلا ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال المبتسرين بالشرقية -
رئيس جامعة المنوفية يشهد حفل استقبال الفرقة الأولى بكلية طب الأسنان -
السبت .. فصل الكهرباء عن 3 قرى بمركز بني سويف لصيانة المغذيات -
خالد جلال: الدوري سيكون صعبًا على الجميع -
«إعلام النواب» تطالب بتوعية الجمهور بقانون الرياضة قبل العودة للملاعب -
"الصحة": تسجيل  46 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي  49 خلال الـ24 ساعة الماضية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

بلاغ للنائب العام ضد «محلل» تزوج 33 سيدة.. ورد غريب من «الملاح»

Print
بلاغ للنائب العام ضد «محلل» تزوج 33 سيدة.. ورد غريب من «الملاح» بلاغ للنائب العام ضد «محلل» تزوج 33 سيدة.. ورد غريب من «الملاح»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم المحامي سمير صبري، ببلاغ إلى النائب العام ضد محمد الملاح الذي أعلن أنه محلل شرعي وتزوج 33 سيدة، وأكد في البلاغ المقدم أن المحلل الشرعي الذي ظهر مساء أمس خلال إحدى القنوات الفضائية، أعلن أنه محلل زواج وتزوج 33 مرة.

وأضاف المحامي في البلاغ أن المحلل الشرعي أظهر مستندات ووثائق التي تؤيد أنه تزوج وطلق 33 مرة وأنه أعلن على موقعه الإلكتروني عن هذه الوظيفة التي تخالف جميع القواعد الشرعية والقانونية.

وأكد في بلاغ أن دار الإفتاء المصرية أصدرت صباح اليوم بيانا للرد على ما تم تداوله في موضوع المحلل الشرعي، قالت فيه إن زواج المرأة المطلقة ثلاث مرات لتحل للزوج الأول- وهو ما يعرف بالزواج بشرط التحليل- حرام شرعا باتفاق جميع الفقهاء.

وأضافت انه روي عن ابن مسعود عن النبي: «أنه لعن المحلل والمحلل له «وروي عن ابن عمر رضي عنه، أنه سئِل عن تحليل المرأة لزوجها؛ فقال: ذاك السفاح والسفاح أي:

.

ورفض محمد الملاح المحلل الشرعي التعليق في البلاغ المقدم ضده للنائب العام، وقال لـ«المصري اليوم»: «أنا أرفض الحديث في التليفون وسيكون ردي من خلال أول ظهور على القنوات الفضائية».

كان الملاح الذي يعرف بالمحلل الشرعي أثار حالة جدل كبيرة بين رواد منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد أن تحدث عن زواجه 33 سيدة بحجة الحفاظ على بيوتهن من الخراب وأكد كان يدخل بكل سيدة يتزوج منها ليؤكد شرعية الزواج.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزير المالية: استكمال مسيرة «رقمنة الاقتصاد» عقب نجاح الفاتورة الإلكترونية

وزير المالية: استكمال مسيرة «رقمنة الاقتصاد» عقب نجاح الفاتورة الإلكترونية

توقعات بموجة تضخمية بعد ازمة كورونا و التيسيرات النقدية لاقتصاديات العالم

توقعات بموجة تضخمية بعد ازمة كورونا و التيسيرات النقدية لاقتصاديات العالم

فحص ٣٠٢٠ طفلا ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال المبتسرين بالشرقية

فحص ٣٠٢٠ طفلا ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال المبتسرين بالشرقية

رئيس جامعة المنوفية يشهد حفل استقبال الفرقة الأولى بكلية طب الأسنان

رئيس جامعة المنوفية يشهد حفل استقبال الفرقة الأولى بكلية طب الأسنان