تركي آل الشيخ يكشف حضور المصارع العالمي undertaker للعب مباراة في موسم الرياض

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كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، عن حضور المصارع العالمي undertaker للعب مباراة خلال فعاليات موسم الرياض 2021.
ونشر
عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، فيديو لاندر تيكر، يعلن من خلاله المصارع العالمي حضوره إلى السعودية للعب مباراة في موسم الرياض يوم 21 اكتوبر الجاري.
تذاكر عرض WWE كراون جول نزلت 🔥— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 7, 2021
احجز تذكرتك على https://t.co/yiOkp49grj ولا يفوتك العرض في #بوليفارد_رياض_سيتي يوم 21 أكتوبر ❤️🔥🇸🇦#موسم_الرياض pic.twitter.com/tYoPSoaPdb
ونشر تركي آل الشيخ، الرابط الخاص بحجز التذاكر لحضور المباراة المقرر لها يوم الخميس الموافق 21 اكتوبر الجاري في تمام السابعة مساءً بتوقيت السعودية.
وكان تركي أل الشيخ، أعلن في مؤتمر صحفي عن انطلاق فعاليات موسم الرياضي يوم 20 اكتوبر 2021، وظهر النجم الارجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، في الإعلان الترويجي لموسم الرياض 2021، حيث من المقرر أن مباراة ودية بين نجوم الهلال والنصر ونادي باريس سان جيرمان.