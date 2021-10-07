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تركي آل الشيخ يكشف حضور المصارع العالمي undertaker للعب مباراة في موسم الرياض

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تركي آل الشيخ يكشف حضور المصارع العالمي undertaker للعب مباراة في موسم الرياض تركي آل الشيخ يكشف حضور المصارع العالمي undertaker للعب مباراة في موسم الرياض

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كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه ، عن حضور المصارع العالمي undertaker للعب مباراة خلال فعاليات موسم الرياض 2021.

ونشر

عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، لاندر تيكر، يعلن من خلاله المصارع العالمي حضوره إلى السعودية للعب مباراة في موسم الرياض يوم 21 اكتوبر الجاري.

ونشر تركي آل الشيخ، الرابط الخاص بحجز التذاكر لحضور المباراة المقرر لها يوم الخميس الموافق 21 اكتوبر الجاري في تمام السابعة مساءً بتوقيت السعودية.


وكان تركي أل الشيخ، أعلن في مؤتمر صحفي عن انطلاق فعاليات موسم الرياضي يوم 20 اكتوبر 2021، وظهر النجم الارجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، في الإعلان الترويجي لموسم الرياض 2021، حيث من المقرر أن مباراة ودية بين نجوم الهلال والنصر ونادي باريس سان جيرمان.

المصرى اليوم

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