تعيين ياسر الرميان رئيساً لنادي نيوكاسل

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أعلن صندوق الاستثمارات العامة تعيين ياسر الرميان رئيساً غير تنفيذي لمجلس إدارة نادي نيوكاسل يونايتد بعد اكتمال عملية الاستحواذ بنسبة 100%.

كما تم تعيين أماندا ستافيلي الرئيس التنفيذي لشركة PCP Capital Partners كعضو في مجلس الإدارة، بالإضافة إلى "جيمي روبن" والذي سيمثل شركة RB Sports & Media.

وكان صندوق الاستثمارات العامة أعلن في وقت سابق، إكمال مجموعة استثمارية تحت قيادته تضم شركتي "PCP Capital Partners" و"RB Sports & Media" (المجموعة الاستثمارية) عملية الاستحواذ بنسبة 100% على نيوكاسل يونايتد من شركة "St. James Holdings Limited".

وقد تم الحصول على جميع الموافقات اللازمة من الدوري الإنجليزي الممتاز واكتمل الاستحواذ في 7 أكتوبر 2021.