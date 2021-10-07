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الخارجية تدين قرار القضاء الإسرائيلي منح اليهود الصلاة في باحات الاقصي

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الخارجية تدين قرار القضاء الإسرائيلي منح اليهود الصلاة في باحات الاقصي الخارجية تدين قرار القضاء الإسرائيلي منح اليهود الصلاة في باحات الاقصي

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أعربت وزارة الخارجية الخميس، عن إدانتها لقرار القضاء الإسرائيلي الذي يقضي بمنح اليهود الحق في الصلاة في باحات المسجد الأقصى المُبارك، وبما يُعد انتهاكًا للمُقدسات الإسلامية والمسجد الأقصى الذي هو بمثابة مكان عبادة خالص للمسلمين.

وأعادت الخارجية التأكيد على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم للقدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية اتساقًا مع قرارات الشرعية الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو.

كما أعربت وزارة الخارجية عن قلقها البالغ من التبعات التي ستنتج عن قرار القضاء الإسرائيلي وتداعياته على الأمن والاستقرار في المنطقة، مطالبة الإسرائيلية بعدم الإقدام على أي إجراءات من شأنها وضع القرار موضع التنفيذ أو المساس بالوضع القائم للمسجد الأقصى المبارك.

المصرى اليوم

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