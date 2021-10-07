★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أزمة جديدة تدخلها القلعة البيضاء بعد رفض المحكمة الرياضية طعن نادي الزمالك حول قرار إيقافه من القيد لمدة فترتي، مما يعني أن النادي لن يتمكن من ضم دماء جديدة في الفريق هذا الموسم.

وعقدت المحكمة الرياضية جلسة استماع لأطراف الأزمة لحسم ازمة إيقاف الزمالك فترتي قيد وهى فترة الإنتقالات الصيفية الجارية، وفترة الإنتقالات الشتوية المقبلة في يناير، وجاءت نتجية الجلسة تأييد قرار إيقاف الزمالك عن قيد لاعبيه الجدد.

ويعود تاريخ الأزمة لعام 2019، حين قام اللاعب حسام أشرف ناشئ فريق الزمالك بالتوقيع لأحدى الأكاديميات الكاميرونية من أجل تسويقه في أوروبا، ورغم ذلك وقع أشرف أيضاً في فبراير 2020، على عقد احترافي مع الفارس الأبيض وهو ما تسبب في أزمة قانونية كبيرة للقلعة، مع وجود شرط جزائي للاعب مع الأكاديمية الكاميرونية تبلغ قيمته 4 ملايين يورو.

وسلط حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك الضوء على تلك الازمة في سبتمبر الماضي، حين أفصح عن صدور قرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بإيقاف القيد للزمالك بسبب حسام أشرف، موضحا أن النادي الكاميروني رفع قضية على الزمالك وله مستحقات 4 ملايين دولار ولكن اللجنة خفضت الرقم لـ200 ألف دولار، ولكن فيفا مازال يوقف قيد النادي الأبيض.

كشف حسام أشرف كواليس أزمته التي أدت إلى عقوبة للقلعة البيضاء بعد التوقيع لأحد الأكاديميات في الكاميرون موضحا أنه كان ضحية وكيل لاعبين.

وقال ناشئ الزمالك، كواليس احترافه للبرتغال بعدما تواصل معه وكيل مصري وإيطالي، مما أدى إلى عقوبة للقلعة البيضاء من خلال إيقاف القيد وعقوبة مادية تقدر بـ200 ألف يورو.

قال أشرف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج جمهور التالتة مع الإعلامى إبراهيم فايق على قناة أون تايم سبورتس 2:«وكيل لاعبين ضحك عليا سألته هل توقيعي للأكاديمية الكاميرونية سيضر الزمالك وكانت إجابته لا»، وتابع: «لكن بعد ذلك وجدت عرضًا برتغاليًا من فريق درجة ثانية وهذا لم يكن اتفاقي معه».

أضاف:«كان حلمي الانتقال لأكبر أندية البرتغال مثل بورتو، لكن العرض البرتغالي تقدم بالفعل للزمالك ومعي الفاكس وعرض النادي البرتغالي كان على سبيل الإعارة مع نية الشراء النهائي مقابل 400 ألف يورو وأكدت للوكيل المصري أنني لن أرحل إلا بعد موافقة النادي، ولم يكن لدي أي رغبة في ضرر النادي، وكنت أريد الاحتراف من بوابة النادي».

وأكمل :«أكدت للوكيل المصري أنني لن أرحل إلا بعد موافقة النادي، ولم يكن لدي أي رغبة في ضرر النادي، وكنت أريد الاحتراف من بوابة النادي».

وواصل: «النادي الكاميروني رغم عدم امتلاكه أي عقود إلا أنه عن طريق شات الواتس آب استطاع أن يلجأ للمحكمة الدولية رغم أنني تمكست بالعقود أن تكون معي».

من جانبه كشف والد حسام أشرف تفاصيل توقيع أبنه للزمالك والنادي البرتغالي في وقت واحد وكتب عبر صفحته على فيس بوك: الحقيقة الكاملة اللى لازم جمهور الزمالك العظيم يعرفها، أن حسام، قبل ما يوقع لنادى الزمالك أخبر الأستاذ أمير مرتضى، أنه وقع لناد في البرتغال.

وأوضح: «أمير، قاله بالحرف تعالى وقع للزمالك، ومالكش دعوة بأي حاجة، وفعلا حسام، عشان حبه لنادى الزمالك فضل الزمالك على النادي البرتغالي».

وأضاف: «للأسف نتيجة هذا الحب أن حسام، بيتهاجم دلوقتي وبيتقال عليه كلام بالكذب أنه وقع للزمالك ولم يخبرهم أنه وقع للنادى البرتغالي».

واختتم: «ياريت أكون بينت الحقيقة، وأن حسام، كان معرف نادي الزمالك كل شىء عن توقيعه في البرتغال.. وشكرا لكم جميعا».

قال أيمن عبدالعزيز، رئيس قطاع الناشئين وقتها، إن والد اللاعب حسام أشرف لم يحضر أي جلسة مع نادى الزمالك من قبل، من أجل التفاوض على حل أزمة نجله، والتى تسببت في إيقاف القيد عن الزمالك، لافتا إلى أن اللاعب لم يخطر أي مسؤول بالزمالك عن مشكلته، قائلا: «اللاعب يكذب فيما يقوله الآن«.

وأضاف، في تصريحات لـ برنامج «أوضة اللبس»، والذى يقدمه الإعلامى أحمد حسام ميدو، على قناة النهار الفضائية: «أمير مرتضى لم يكن يعلم بتفاصيل أزمة حسام أشرف مع الفريق الأبيض، اللاعب لم يخطر أمير مرتضى بتوقيعه لأى نادٍ آخر، ووكيل حسام أشرف أبلغنا أن هناك ناديا برتغاليا يرغب في ضمه، فطالبه بعرض رسمى، لكنه أبلغهم أن النادى البرتغالى يرغب في اختبار اللاعب شهرين قبل تقديم أي عرض«.

وتابع: «طلبت من والد حسام أشرف التواصل مع مسؤولى الزمالك من أجل رحيل نجله في حال وصول مبلغ احترافه إلى 200 ألف يورو».

تلقى مسؤولو نادى الزمالك، إخطارا من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» يفيد بتأييد عقوبة إيقافه عن القيد لفترتي قيد بسبب أزمة قيد حسام أشرف لاعب الفريق الشاب رغم توقيعه لأحدى الأكاديميات الكاميرونية، مع رفع العقوبة المالية عن النادى.

وكان يعول فريق الزمالك على حل الأزمة مباشرة مع الأكاديمية الكاميرونية، حيث قال محمد الإتربى نائب رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادى الزمالك أنه تم حل الأزمة وجرى إرسال أول قسط للفريق الكاميروني بقيمة 100 ألف دولار من أجل الحديث مع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لرفع الإيقاف عن قيد اللاعبين، لكن لم يعترف الفيفا بالتسوية وقام بتحويل الامر إلى المحكمة الرياضية الدولية «كاس».

وستعقد اللجنة المؤقتة جلسة بعد قليل لإتمام إعارة اللاعبين الجدد وهم، عمر كمال عبدالواحد، ومحمود شبانة، ولم يتضح حتى الان موقف حمدي النقاز من الأزمة، من جانبها وافقت إدارة الزمالك على إعارة عمر كمال عبدالواحد إلى صفوف فيوتشر إف سي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.