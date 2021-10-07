كيف عززت ثورة 23 يوليو الانتماء الوطني ؟

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قال اللواء علاء عز الدين، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة الأسبق، إن مقدار الولاء لدي الأجيال الجديدة أقل كثيرا مما كان عند الأجيال السابقة، إبان ثورة 1952، وحربي 1956 و1973.

وأضاف علاء عز الدين خلال لقائه مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج «بدون حظر» المذاع على قناة صدى البلد، أنه ليس شرطا مشاركة جميع أفراد الأجيال السابقة في الحروب والثورات لكنهم كان لديهم مستوى فكري قادر على استيعاب تلك الفترة.

وتابع مدير مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة الأسبق، أن الشعب المصري كان يتمتع بروح معنوية مرتفعة بعد التخلص من الملكية والاستبداد والفساد، موضحا أن حرب 1956 جاءت نتيجة اتخاذ مصر موقفا يحقق مصالحها وهو تأميم قناة السويس.

وأردف علاء عز الدين أن الغرب كان يريد إحباط محاولات الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، في نهضة مصر، موضحا أن ثورة 23 يوليو 1952 فارقة في تاريخ الانتماء الوطني، وحددت العلاقة بين الشعب وجيشه.