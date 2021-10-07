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مندوب: ردت على استفسار 45 دولة بشأن قضية نافالني

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مندوب: روسيا ردت على استفسار 45 دولة بشأن قضية نافالني مندوب: ردت على استفسار 45 دولة بشأن قضية نافالني

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أكد مندوب الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ألكسندر شولغين، أن روسيا ردت على استفسار قدمته 45 دولة بشأن قضية التسميم المزعوم للمعارض الروسي أليكسي نافالني.

وقال شولغين في حديث لقناة RT إن ممثلي الولايات المتحدة وبريطانيا كانوا يعيقون كلمته في المنظمة خلال عدة ساعات صباح اليوم الخميس، ومنعوه من الإدلاء بتصريحه بشأن قضية نافالني.

وأضاف: «ذكرنا أننا قمنا بإعداد مذكرة لتوجيهها إلى الأمانة الفنية للمنظمة مع المواد التي نقدمها ردا على استفسار 45 دولة... وفي الوقت ذاته نوجه استفسارا من جانبنا بشأن القضية ذاتها».

وتابع: «نتوقع ردا من ألمانيا وفرنسا والسويد والأمانة الفنية».

وأوضح شولغين أنه قدم تلك المواد إلى المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو أرياس شخصيا، اليوم الخميس.

وأضاف: «ننتظر رد شركائنا في غضون 10 أيام، وفقا لما تحدده اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. والكرة الآن في ملعبهم».

وأكد أن الدول الغربية تسعي «لتفعيل أجنداتها السياسية الضيقة» وفرض عقوبات جديدة على روسيا، مضيفا أن موسكو سترد بشكل مناسب على مثل هذه الخطوات.

المصرى اليوم

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