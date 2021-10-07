الرى : لا يوجد ردم بالرياح التوفيقى في بنها

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نفت مديرية الرى في القليوبية في بيان وجود أعمال لردم الرياح التوفيقى في بنها بغرض عمل طريق، وأكدت أن الأعمال التي تجرى تتم عن طريق الهيئة العامة للطرق والكبارى حيث تقوم حاليا بإعداد الطريق الاقليمي بنها- المنصورة بالبر الأيمن للرياح التوفيقي والذي يستلزم إنشاؤه في بعض المناطق ضم جزء من المجري المائي للرياح التوفيقي.

وقالت إن الأعمال تتم بناءا على دراسات قام بها المعهد القومي للبحوث المائية تم على أساسه تحديد ما يسمي بـ«الحد المكافئ» الذي يجب أن تلتزم به الهيئة بحيث لا يؤثر على مرور التصرفات الكافية للأحباس المستفيدة. وكان مجموعة من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى تداولوا شكوى حول قيام الرى بردم الرياح التوفيقى لعمل طريق في بنها.

فى السياق قامت الإدارة المركزية للرى في القليوبية بحملة مكبرة لإزالة التعديات والمخالفات لحماية المجاري المائية من كافه أشكال التعدي وأسفرت الحملة عن تنفيذ 90 قرار إزالة بدائرتى مركزى شرطة بنها وكفر شكر.

وقال بيان صادر من مديرية رى القليوبية إن الحملة قامت بتنفيذ ٥٥ قرار إزالة بمسطح ٣٢٧٥ متر عبارة عن أعمال ردم ومخالفات أخرى متنوعة وتمت الإزالة بمعرفة فريق الإزالات بهندسة النيل وإشراف تفتيش النيل ببنها وبتأمين قوة أمنية من قسم ثاني بنها. كما أسفرت الحمله عن تنفيذ ٣٥ قرار إزالة بمسطح ٣٦٠٠ متر مربع عبارة عن أعمال ردم بدائرة مركز شرطة كفر شكر.