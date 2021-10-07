رئيس جامعة الإسكندرية: نسعى لتخريج طبيب كفء.. ولدينا شراكة مع «مانشستر البريطانية»

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قال الدكتور عبدالعزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، إن الجامعة تسعى إلى تقديم طبيب كفء يسهم في بناء مستقبل بلده ومجتمعه متسلحا بكافة المتطلبات العلمية والتكنولوجية الحديثة، مشيرا إلى أن كلية الطب بجامعة الإسكندرية بدأت تنفيذ برنامج الدراسة بالتعاون مع جامعة مانشستر البريطانية، ويعد الأول من نوعه على مستوى الجامعات المصرية، ويهدف إلى إكساب الطلاب مهارات تواكب تطور سوق العمل، وتوفير فرص العمل الدولية، وإنشاء مناهج دراسية مشتركة وفقا لمتطلبات هيئة الاعتماد الوطنية في المملكة المتحدة والمعايير القومية للتعليم الطبي في مصر لتكون متلائمة مع الاحتياجات التعليمية بالبلدين.

جاء ذلك خلال إفتتاح الملتقى الأول للهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، الذى تنظمه الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، بالتعاون مع لجنة قطاع الدراسات الطبية بالمجلس الأعلى للجامعات، اليوم الخميس وتستمر فاعلياته، يومى ٧- ٨ أكتوبر الجارى بمركز الإسكندرية للتدريب الطبى بكلية الطب جامعة الإسكندرية، بحضور الدكتور محمد لطيف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات نائباً عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أحمد عثمان رئيس الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي، والدكتور وائل نبيل القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حسين خالد رئيس لجنة قطاع الطب بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عادل عدوى أمين لجنة قطاع الطب بالمجلس الأعلى للجامعات ورئيس الجمعية الطبية المصرية، والدكتور أشرف سعد نقيب الأطباء بالإسكندرية.

وأكد «قنصوة» على أهمية الملتقى كونه يعكس اهتمام قيادات العمل الطبى في مصر بوضع أسس التدريب المتكامل لأطباء الامتياز. وأشار الدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات في كلمته إلى أن الملتقى يناقش تفعيل الملف الإلكترونى للمتدربين من الأطباء، بالإضافة إلى تقييم طرق الامتحانات المختلفة أثناء مدة التدريب المُقررة ونهايته، معتبراً الملتقى تاريخى وهام لتحقيق الأهداف المرجوة منه.

كما أكد الدكتور أحمد عثمان رئيس الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي، أن أعمال الملتقى تتضمن مناقشة البرامج التدريبية للأطباء خلال فترة التدريب المقررة ببرنامج ( ٦+١ ) وبرنامج ( ٥+ ٢ ) الذى بدأ تطبيقه بكليات الطب في مصر منذ ثلاث سنوات، موضحاً أن جلسات المُلتقى سوف تستعرض تقييم البرامج الحالية، وتقديم ومناقشة مقترحات من كليات الطب بالجامعات، وبالقوات المسلحة؛ للبرامج التدريبية التي يبدأ تطبيقها في عام ٢٠٢٣.

رئيس جامعة الإسكندرية أمام "التدريب الإلزامى للأطباء": نسعى لتخريج طبيب كفء .. ولدينا برنامج شراكة مع "مانشيستر البريطانية" (صور)

رئيس جامعة الإسكندرية أمام "التدريب الإلزامى للأطباء": نسعى لتخريج طبيب كفء .. ولدينا برنامج شراكة مع "مانشيستر البريطانية" (صور)

رئيس جامعة الإسكندرية أمام "التدريب الإلزامى للأطباء": نسعى لتخريج طبيب كفء .. ولدينا برنامج شراكة مع "مانشيستر البريطانية" (صور)

رئيس جامعة الإسكندرية أمام "التدريب الإلزامى للأطباء": نسعى لتخريج طبيب كفء .. ولدينا برنامج شراكة مع "مانشيستر البريطانية" (صور)

رئيس جامعة الإسكندرية أمام "التدريب الإلزامى للأطباء": نسعى لتخريج طبيب كفء .. ولدينا برنامج شراكة مع "مانشيستر البريطانية" (صور)