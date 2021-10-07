إقبال على سوق السمك الجديد فى بورسعيد

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شهد سوق الأسماك الجديد بحى العرب بمحافظة بورسعيد، اليوم الخميس، إقبالا كبيرا من أبناء المحافظة وعدد كبير من الزائرين بالمحافظات الأخرى، حيث أشاد الجميع بما لمسوه في سوق الأسماك الجديد من طفرة في مستوى الخدمات، وتوافر لكافة أنواع الأسماك وتصميم السوق الذي يوفر النظام وعدم التكدس بالإضافة إلى الاهتمام بالنظافة والمظهر الحضارى للسوق.

وقال عدد من زائرى السوق من المحافظات المجاورة، إن محافظة بورسعيد أصبحت تشهد كبرى المشروعات التنموية في عدد من المجالات خلال فترة وجيزة، معربين عن فخرهم بما يحدث على أرض الباسلة من خطة للتنمية الشاملة والتى تعيد لبورسعيد مكانتها الرائدة بين محافظات مصر، وتساهم في تحقيق أعلى مستوى من السياحة للمحافظة.

يذكر أن سوق الأسماك الجديد بمحافظة بورسعيد أصبح أحد أهم المناطق التي يقصدها زائرى بورسعيد من المحافظات الأخرى، حيث يعد سوق الأسماك الأول من نوعه المصمم على هذا الطراز، ويجمع مختلف أنواع الأسماك، ويأتى ضمن الطفرة التي حدثت في بورسعيد مؤخرا في مجال الأسواق الحضارية.