أخبار عاجلة

تغطية خاصة من RT لتطورات الأوضاع في لبنان -
وزير المالية: استكمال مسيرة «رقمنة الاقتصاد» عقب نجاح الفاتورة الإلكترونية -
توقعات بموجة تضخمية بعد ازمة كورونا و التيسيرات النقدية لاقتصاديات العالم -
فحص ٣٠٢٠ طفلا ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال المبتسرين بالشرقية -
رئيس جامعة المنوفية يشهد حفل استقبال الفرقة الأولى بكلية طب الأسنان -
السبت .. فصل الكهرباء عن 3 قرى بمركز بني سويف لصيانة المغذيات -
خالد جلال: الدوري سيكون صعبًا على الجميع -
«إعلام النواب» تطالب بتوعية الجمهور بقانون الرياضة قبل العودة للملاعب -
"الصحة": تسجيل  46 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي  49 خلال الـ24 ساعة الماضية -
"الطيران المدني" يحدّث لوائح معالجة تذاكر السفر للرحلات الجوية الملغاة.. 3 حالات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

إقبال على سوق السمك الجديد فى بورسعيد

Print
إقبال على سوق السمك الجديد فى بورسعيد إقبال على سوق السمك الجديد فى بورسعيد

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد سوق الأسماك الجديد بحى العرب بمحافظة بورسعيد، اليوم الخميس، إقبالا كبيرا من أبناء المحافظة وعدد كبير من الزائرين بالمحافظات الأخرى، حيث أشاد الجميع بما لمسوه في سوق الأسماك الجديد من طفرة في مستوى الخدمات، وتوافر لكافة أنواع الأسماك وتصميم السوق الذي يوفر النظام وعدم التكدس بالإضافة إلى الاهتمام بالنظافة والمظهر الحضارى للسوق.

وقال عدد من زائرى السوق من المحافظات المجاورة، إن محافظة بورسعيد أصبحت تشهد كبرى المشروعات التنموية في عدد من المجالات خلال فترة وجيزة، معربين عن فخرهم بما يحدث على أرض الباسلة من خطة للتنمية الشاملة والتى تعيد لبورسعيد مكانتها الرائدة بين محافظات ، وتساهم في تحقيق أعلى مستوى من السياحة للمحافظة.

يذكر أن سوق الأسماك الجديد بمحافظة بورسعيد أصبح أحد أهم المناطق التي يقصدها زائرى بورسعيد من المحافظات الأخرى، حيث يعد سوق الأسماك الأول من نوعه المصمم على هذا الطراز، ويجمع مختلف أنواع الأسماك، ويأتى ضمن الطفرة التي حدثت في بورسعيد مؤخرا في مجال الأسواق الحضارية.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
سفير مصر بكينيا يزور بعثة الزمالك

سفير مصر بكينيا يزور بعثة الزمالك

ينظمها صندوق تحيا مصر في 7 محافظات..قوافل المبادرة الرئاسية " نور حياة" تستقبل 7 آلاف مواطن..صور

ينظمها صندوق تحيا مصر في 7 محافظات..قوافل المبادرة الرئاسية " نور حياة" تستقبل 7 آلاف مواطن..صور

«المصريين الأحرار» يدعو الهيئة العليا لإنتخاب الأمين العام والمكتب السياسي

«المصريين الأحرار» يدعو الهيئة العليا لإنتخاب الأمين العام والمكتب السياسي

المصري يوافق على رحيل كريم العراقي

المصري يوافق على رحيل كريم العراقي