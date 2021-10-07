بشرى تعلن ابتعادها عن السوشيال ميديا: «أحتاج إجازة من الصخب»

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

أعلنت الفنانة بشرى، ابتعادها عن السوشيال ميديا، وذلك بعدما تعطل هاتفها الخاص، لافتةً إلى أنها ترغب بالحصول على إجازة من صخب وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتبت بشرى، منشورًا عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، قائلة: «تليفوني باظ.. وشايفة ان احلى هدية أقدمها لنفسي السنة دي هي اني ما اصلحوش في القريب العاجل وسأكتفي بهاتف للاسرة فقط ولا اعرف متى سوف اقرر شراء تليفون جديد».

وأضافت :«شكرا لكل الغاليين ومن هنأني بعيد ميلادي.. حقيقي شعرت بسعادة كبيرة من الجميع أثرت فيل تأثير كبير واشكر جهودكم كثيرا من كل قلبي».

وتابعت :«أما بخصوص العمل فيمكن التواصل مع مكتبي أو أحد أعضاء فريق العمل الخاص بي».

واختتمت حديثها، قائلة :«وأعتقد انني احتاج لإجازة من كل أسباب الصخب حولي خاصة وسائل التواصل الأجتماعي.. إلى لقاء تقرره الأقدار».