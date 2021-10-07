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"الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع" تمهل الصحف الإلكترونية 45 يومًا لتصحيح أوضاعها

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"الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع" تمهل الصحف الإلكترونية 45 يومًا لتصحيح أوضاعها "الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع" تمهل الصحف الإلكترونية 45 يومًا لتصحيح أوضاعها

أعلنت وزارة الإعلام ممثلة في الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع منح الصحف الإلكترونية مهلة مدتها 45 يومًا تبدأ من تاريخ 10/ 10/ 2021م، لتصحيح أوضاعها بتجديد أو إصدار التراخيص اللازمة التي تخولها بمزاولة نشاطها عبر بوابة الخدمات الإلكترونية للهيئة.
وأكدت الهيئة أهمية التقيد بما ورد في اللائحة التنفيذية لنشاط النشر الإلكتروني حتى لا تكون عرضة للعقوبات، وفي حال عدم تصحيح أوضاعها خلال 45 يومًا سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.
ويمكن التقدم لتجديد أو إصدار التراخيص عبر بوابة الخدمات الإلكترونية https://eservices.gcam.gov.sa/.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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