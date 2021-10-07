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بث مباشر الإمارات (0)-(0) إيران .. لحظة بلحظة

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بث مباشر الإمارات (0)-(0) إيران .. لحظة بلحظة بث مباشر الإمارات (0)-(0) إيران .. لحظة بلحظة

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يخوض منتخب الإمارات الأول مساء الخميس 7- 10- 2021، مواجهة قوية أمام إيران، بالجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات 2022، وذلك على زعبيل بنادي الوصل بدبي، لحساب المجموعة الأولى، والتي تضم إلى جانبهما منتخبات كوريا الجنوبية، لبنان، العراق وسوريا.

ينطلق اللقاء عند الساعة السابعة إلا ربع بتوقيت القاهرة- ، والثامنة إلاربع بتوقيت مكة المكرمة- ، والتاسعة إلا ربع بتوقيت الإمارات- أبوظبي- دبي.

ويبحث منتخب الإمارات، من خلال هذه المواجهة عن فوزه الأول في المجموعة، بعد تعادله في أول مباراتين أمام كل من لبنان وسوريا، ليحصد نقطتين، ويحتل المركز الثالث في المجموعة، فيما يتصدر منافسه الإيراني الترتيب برصيد 6 نقاط.

ويتعين على «الأبيض» الإماراتي، تحقيق نتيجة إيجابية للإبقاء على حظوظه في المنافسة على بطاقات التأهل لنهائيات المونديال، خاصة وأن المباراة هي الثانية للمنتخب على أرضه ووسط جماهيره.

المصرى اليوم

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