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السكة الحديد تواصل تعقيم القطارات لمواجهة

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السكة الحديد تواصل تعقيم القطارات لمواجهة فيروس كورونا السكة الحديد تواصل تعقيم القطارات لمواجهة

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واصلت هيئة السكك الحديدية اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة ، حيث قامت بأعمال تطهير وتعقيم كافة قطارات السكك الحديدية بشكل دوري ومستمر.

وشددت وزارة النقل -في بيان الخميس- على أهمية عمليات التعقيم والتطهير المستمر للقطارات والمحطات وأماكن بيع اشتراكات الطلبة ضد فيروس كورونا، وذلك استعدادًا للعام الدراسي والذي سيبدأ بعد غدٍ السبت.

وطالبت هيئة السكة الحديد الركاب الالتزام بارتداء الكمامة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية والتباعد والالتزام بالتعليمات الصادرة من مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا، وحذرت بتطبيق غرامة 50 جنيهًا لغير الملتزمين بالتعليمات.

المصرى اليوم

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