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جولة تفقدية لرئيس مياه بني سويف لمتابعة العمل بالمحطات

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جولة تفقدية لرئيس مياه بني سويف لمتابعة العمل بالمحطات جولة تفقدية لرئيس مياه بني سويف لمتابعة العمل بالمحطات

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تفقدت المهندسة، دينا عمر سليمان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، محطة المعالجة الثلاثية ومحطة مياه القضابي بفرع الفشن، لمتابعة سير الأعمال بالمحطات، والتشغيل الأمثل للمحطات والاهتمام بنظافتها والصيانة الدورية والمستمرة اللازمة.

كما أجرت جولة تفقدية للمدارس الجديدة التي ستدخل الخدمة مع بدء العام الدراسي الجديد للاطمئنان على خدمة مياه الشرب بعد توصيلها، تأكيدا على سعي شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف الدائم على تقدم أفضل خدمة لتحقيق أكبر إستفادة للمواطنين.

وشهدت رئيس مياه بنى سويف، جانبا من الدورة التدريبية المقامة بالإدارة العامة للتدريب بعنوان (إعداد التقارير والإحصائيات QWI ) التي تستهدف كيميائي محطات المياه وجودة المياه بقطاع المعامل بالشركة، التى نظمتها الإدارة العامة للجودة بالشركة القابضة.

المصرى اليوم

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