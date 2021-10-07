أخبار عاجلة

"الصحة": تسجيل  46 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي  49 خلال الـ24 ساعة الماضية -
"الطيران المدني" يحدّث لوائح معالجة تذاكر السفر للرحلات الجوية الملغاة.. 3 حالات -
"الصحة": "مزيلات الاحتقان" تحسّن من التنفس لو استُخدِمت بشكل سليم -
"السياحة" تمنع دخول مقارّ وكالات السفر لغير المحصنين بجرعتين.. وهذا الاستثناء فقط -
"حقوق الإنسان" تشارك في محفل "الممارسات الجيدة في مكافحة وباء كوفيد-19" -
الشرقية.. 1328 جولة رقابية تغلق 3 منشآت مخالفة للتدابير الصحية -
"في قبضة رجال الأمن".. فيديو يرصد الإطاحة بمرتكبي عدد من الجرائم -
وزير الداخلية اللبناني: اشتباكات بيروت بدأت باستهداف قناصين لرؤوس المتظاهرين -
حصيلة قتلى الاشتباكات الدامية في بيروت ترتفع إلى 4 -
السبت.. فلكية جدة: الزهرة يقترن بقلب العقرب في ظاهرة مشاهدة بسماء السعودية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

إصابة سيدة وانهيار واجهة منزل فى انفجار أسطوانة بوتاجاز بالمنوفية

Print
إصابة سيدة وانهيار واجهة منزل فى انفجار أسطوانة بوتاجاز بالمنوفية إصابة سيدة وانهيار واجهة منزل فى انفجار أسطوانة بوتاجاز بالمنوفية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدينة منوف بالمنوفية، انفجار أسطوانة غاز، تسبب في هدم واجهة المنزل وإصابة سيدة نتيجة الحادث، وعلى الفور انتقلت الجهات الأمنية والتنفيذية إلى مكان الواقعة للوقوف على تداعياته وعمل المعاينة المبدئية.


تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من العقيد محمد كوينة، مأمور قسم منوف، يفيد بانهيار واجهة منزل بدائرة القسم على إثر انفجار أسطوانة غاز وإصابة صاحبته، كما تم التنسيق مع إدارة الحماية المدنية، بقيادة العميد علاء عويس، والدفع بسيارة إطفاء تابعة لوحدة إطفاء منوف والتنسيق مع الإسعاف.


وتوجه وحيد صلاح عبدربه رئيس مركز ومدينه منوف، يرافقه محمد الزرقاني، نائب رئيس المركز والمدينة إلى موقع انهيار منزل احد المواطنين اثر انفجار أسطوانة غاز بمنطقه السلخانة القديمة بمدينة منوف، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحضور الشرطة والاسعاف ومندوبى شركه الغاز.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزير المالية: استكمال مسيرة «رقمنة الاقتصاد» عقب نجاح الفاتورة الإلكترونية

وزير المالية: استكمال مسيرة «رقمنة الاقتصاد» عقب نجاح الفاتورة الإلكترونية

توقعات بموجة تضخمية بعد ازمة كورونا و التيسيرات النقدية لاقتصاديات العالم

توقعات بموجة تضخمية بعد ازمة كورونا و التيسيرات النقدية لاقتصاديات العالم

فحص ٣٠٢٠ طفلا ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال المبتسرين بالشرقية

فحص ٣٠٢٠ طفلا ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال المبتسرين بالشرقية

رئيس جامعة المنوفية يشهد حفل استقبال الفرقة الأولى بكلية طب الأسنان

رئيس جامعة المنوفية يشهد حفل استقبال الفرقة الأولى بكلية طب الأسنان