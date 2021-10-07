إصابة سيدة وانهيار واجهة منزل فى انفجار أسطوانة بوتاجاز بالمنوفية

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شهدت مدينة منوف بالمنوفية، انفجار أسطوانة غاز، تسبب في هدم واجهة المنزل وإصابة سيدة نتيجة الحادث، وعلى الفور انتقلت الجهات الأمنية والتنفيذية إلى مكان الواقعة للوقوف على تداعياته وعمل المعاينة المبدئية.



تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من العقيد محمد كوينة، مأمور قسم منوف، يفيد بانهيار واجهة منزل بدائرة القسم على إثر انفجار أسطوانة غاز وإصابة صاحبته، كما تم التنسيق مع إدارة الحماية المدنية، بقيادة العميد علاء عويس، والدفع بسيارة إطفاء تابعة لوحدة إطفاء منوف والتنسيق مع الإسعاف.



وتوجه وحيد صلاح عبدربه رئيس مركز ومدينه منوف، يرافقه محمد الزرقاني، نائب رئيس المركز والمدينة إلى موقع انهيار منزل احد المواطنين اثر انفجار أسطوانة غاز بمنطقه السلخانة القديمة بمدينة منوف، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحضور الشرطة والاسعاف ومندوبى شركه الغاز.