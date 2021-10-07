المغرب: تعيين حكومة تضم 24 وزيرا

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وفيما يلي أسماء الوزراء الجدد:

استقبل العاهل المغربي محمد السادس، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وأعضاء حكومته بالقصر الملكي بفاس، وعرفت الحكومة الجديدة، التي تشكلت بعد مشاورات استمرت أكثر من أربعة أسابيع، وضمت 24 وزيرا، بمشاركة ثلاثة أحزاب، هي التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال.

عزيز أخنوش رئيساً للحكومة، وعبد الوافي لفتيت وزيراً للداخلية، وناصر بوريطة وزيراً للخارجية، وأحمد التوفيق وزيراً للأوقاف، ومحمد حجوج الأمين العام للحكومة، وعبد اللطيف وهبي وزير العدل، ونادية فتاح علوي وزيرة الاقتصاد والمالية، وفوزي لقجع وزير منتدب مكلف بالميزانية، ومحمد الصديقي وزير الفلاحة والصيد البحري، ورياض مزور وزير الصناعة والتجارة، ونزار بركة وزيراً للتجهيز والماء، ومحمد عبد الجليل وزير النقل واللوجستيك، وفاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، ويونس السكوري وزير الشغل والإدماج الاقتصادي، وشكيب بنموسى وزير التعليم والرياضة، وعبد اللطيف الميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والاتصال، وعواطف خيار وزيرة المرأة والأسرة والإدماج الاجتماعي، وفاطمة الزهراء المنصوري وزيرة للسكنى وسياسة المدينة، ونبيلة الرميلي وزيرة الصحة والحماية الاجتماعية، وليلى بنعلي وزيرة التحول الطاقي والتنمية المستدامة، وغيثة مزور وزيرة منتدبة مكلفة بالتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، ومصطفى بايتاس وزير منتدب مكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، ومحسن جزولي وزير منتدب مكلف بالاستثمار، وعبد اللطيف لوديي وزير منتدب مكلف بالدفاع الوطني.