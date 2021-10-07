ميركل: تعاون وثيق بين ألمانيا وإيطاليا بشأن ليبيا

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تحدثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الخميس عن "تعاون وثيق" بين روما وبرلين بشأن الأزمة الليبية.

وقالت ميركل، خلال مؤتمر صحفي مشترك في روما مع رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، قالت إن "إيطاليا تعمل منذ سنوات في ليبيا من أجل التغلب على الأزمة هناك ولديها معرفة عميقة بهذا البلد في شمال إفريقيا".

وكان دراغي بدوره، قد نوه بأن "تحدي إجراء الانتخابات، والمضي قدما في تنفيذ وقف إطلاق النار، وسحب جميع القوات الأجنبية لن يتحقق إلا بالتعاون الوثيق بين الدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي".