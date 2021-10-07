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معاناة هاجر أحمد تستمر بعد إصابتها بفيروس كورونا (تفاصيل)

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معاناة هاجر أحمد تستمر بعد إصابتها بفيروس كورونا (تفاصيل) معاناة هاجر أحمد تستمر بعد إصابتها بفيروس كورونا (تفاصيل)

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مازالت الفنانة هاجر أحمد، تعاني من إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بنشرها صورة تعبر عن معاناتها، ظهرت فيها يدها موصولة بأنبوب المحاليل «الكانيولا»، عبر خاصية «الأستوري»، بحسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام».

كانت طالبت صديقتها الفنانة هنادي مهنا، جمهور ومحبي هاجر، بالدعاء لها بالشفاء العاجل، قائلة: «ربنا يشفيها ويعافيها ادعولها».

ويُعرض لهاجر حاليا حكاية «بدون ضمان»، وهي الحكاية الثالثة من الموسم الثاني لمسلسل «إلا أنا»، سيناريو وحوار وسيناريو يوسف وجيه، إخراج ياسمين أحمد كامل، وبطولة هنادي مهنى، أحمد بدير، إسلام جمال، أحمد كشك، سلوى عثمان، حنان سليمان.

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