مياه كفر الشيخ تتابع جاهزية المحطات ومعدات التعامل مع الأمطار والسيول

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عقد المهندس شعبان محمد ابراهيم شعبان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفرالشيخ، اجتماعا تنسيقية مع رؤساء قطاعات وقيادات الشركة، لمتابعة منظومة العمل والتأكيد على ضرورة تكثيف الجهود لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأجرى زيارة ميدانية لمحطة صرف صحى رقم ( 6 )، محطة مياه الشرب الرئيسية رقم ( 1 ) بكفرالشيخ وتفقد عنابر التشغيل والمروقات والمرشحات ومعمل المنطقة، واستمع لشرح تفصيلى عن المحطة.

وأكد رئيس شركة مياه كفرالشيخ أهمية الالتزام بإجراءات التشغيل القياسية، والاهتمام باجراءات السلامة والصحة المهنية، كما تفقد معدات الشركة وسيارات الكسح والنافورى للتأكد من جاهزيتها لمواجهة موسم السيول والأمطار.

وتفقد محطة معالجة مياه الصرف الصحى بسخا ومشروع توليد الكهرباء من البيوجاز، وكيفية الاستفادة من الحماءة الموجودة بالمحطة.