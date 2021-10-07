ميدو معلقًا على إيقاف القيد للزمالك: « قرار كارثي..ضيعوا مستقبل الناشئين»

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أكد أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، أن قرار المحكمة الرياضية الدولية، بإيقاف القيد لنادي الزمالك لفترتين، قرار كارثي.

وكانت محكمة «كاس» رفضت الطعن المقدم من جانب مسئولي نادي الزمالك على القرار الصادر من الفيفا بوقف القيد لمدة فترتين على النادي.

وجاء قرار محكمة الكاس منذ قليل برفض طعن الزمالك وتأييد عقوبة منع القيد لمدة فترتين بشكل رسمي على النادي، وبذلك لن يحق للزمالك قيد صفقاته الجديدة حمدي النقاز وعمر كمال عبدالواحد ومحمود شبانة.

وكتب ميدو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «قرار إيقاف القيد كارثي، الزمالك ماينفعش يقيد حتى الناشئين».

وأضاف: «ضيعوا مستقبل الناشئين، فرقة 2006 عندهم 14 لاعب فقط، هيلعبوا الدوري إزاي؟ وأخذنا حارس من المقاصة مش هينفع يلعب مواليد 2003، ومفيش حارس تاني»، مضيفا: «حتى على ابني ممنوع يلعب! مش عارف أعمل إيه!».