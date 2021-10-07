أخبار عاجلة

"الصحة": تسجيل  46 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي  49 خلال الـ24 ساعة الماضية -
"الطيران المدني" يحدّث لوائح معالجة تذاكر السفر للرحلات الجوية الملغاة.. 3 حالات -
"الصحة": "مزيلات الاحتقان" تحسّن من التنفس لو استُخدِمت بشكل سليم -
"السياحة" تمنع دخول مقارّ وكالات السفر لغير المحصنين بجرعتين.. وهذا الاستثناء فقط -
"حقوق الإنسان" تشارك في محفل "الممارسات الجيدة في مكافحة وباء كوفيد-19" -
الشرقية.. 1328 جولة رقابية تغلق 3 منشآت مخالفة للتدابير الصحية -
"في قبضة رجال الأمن".. فيديو يرصد الإطاحة بمرتكبي عدد من الجرائم -
وزير الداخلية اللبناني: اشتباكات بيروت بدأت باستهداف قناصين لرؤوس المتظاهرين -
حصيلة قتلى الاشتباكات الدامية في بيروت ترتفع إلى 4 -
السبت.. فلكية جدة: الزهرة يقترن بقلب العقرب في ظاهرة مشاهدة بسماء السعودية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

ميدو معلقًا على إيقاف القيد للزمالك: « قرار كارثي..ضيعوا مستقبل الناشئين»

Print
ميدو معلقًا على إيقاف القيد للزمالك: « قرار كارثي..ضيعوا مستقبل الناشئين» ميدو معلقًا على إيقاف القيد للزمالك: « قرار كارثي..ضيعوا مستقبل الناشئين»

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد أحمد حسام ميدو، نجم السابق، أن قرار المحكمة الرياضية الدولية، بإيقاف القيد لنادي الزمالك لفترتين، قرار كارثي.

وكانت محكمة «كاس» رفضت الطعن المقدم من جانب مسئولي نادي الزمالك على القرار الصادر من الفيفا بوقف القيد لمدة فترتين على النادي.

وجاء قرار محكمة الكاس منذ قليل برفض طعن الزمالك وتأييد عقوبة منع القيد لمدة فترتين بشكل رسمي على النادي، وبذلك لن يحق للزمالك قيد صفقاته الجديدة حمدي النقاز وعمر كمال عبدالواحد ومحمود شبانة.

وكتب ميدو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «قرار إيقاف القيد كارثي، الزمالك ماينفعش يقيد حتى الناشئين».

وأضاف: «ضيعوا مستقبل الناشئين، فرقة 2006 عندهم 14 لاعب فقط، هيلعبوا الدوري إزاي؟ وأخذنا حارس من المقاصة مش هينفع يلعب مواليد 2003، ومفيش حارس تاني»، مضيفا: «حتى على ابني ممنوع يلعب! مش عارف أعمل إيه!».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
سفير مصر بكينيا يزور بعثة الزمالك

سفير مصر بكينيا يزور بعثة الزمالك

مران المستبعدين.. رزاق سيسيه يواصل التأهيل فى الزمالك

مران المستبعدين.. رزاق سيسيه يواصل التأهيل فى الزمالك

قرار هام من كارتيرون لمستبعدي الزمالك من مباراة توسكر

قرار هام من كارتيرون لمستبعدي الزمالك من مباراة توسكر

جلسة بين رئيس بعثة الزمالك وكارتيرون للاطمئنان على الفريق قبل مواجهة توسكر

جلسة بين رئيس بعثة الزمالك وكارتيرون للاطمئنان على الفريق قبل مواجهة توسكر