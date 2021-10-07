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جامعة الوادي الجديد تستعد للعام الدراسي الجديد

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جامعة الوادي الجديد تستعد للعام الدراسي الجديد جامعة الوادي الجديد تستعد للعام الدراسي الجديد

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أكد الدكتور عبدالعزيز طنطاوى، رئيس جامعة الوادى الجديد أن الجامعة أنهت كافة الإستعدادات لإنطلاق العام الجامعى الجديد المقرر له يوم 9 أكتوبر الجارى وفقا للخريطة الزمنية المعلنة للعام الجامعى الجديد من قبل المجلس الأعلى للجامعات.

وقال، إنه قد تم الإنتهاء من وضع جداول المحاضرات وإعلانها للطلاب من خلال مواقع الكليات وتم الإنتهاء من المراجعة الشاملة لكافة المدرجات وقاعات المحاضرات وإجراء أعمال الصيانة اللازمة خلال فترة الإجازة.

وقال الدكتور أحمد حرباوى نائب رئيس جامعة الوادى الجديد لشؤون التعليم والطلاب، إن الجامعة أطلقت حملة لتطعيم أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بلقاح كورونا من خلال مراكز التطعيم داخل المبنى الإدارى للجامعة والقوافل المتنقلة التي جابت كليات الجامعة لتطعيم اعضاء هيئة الدريس والطلاب والعاملين، بالإضافة إلى وضع جدول زمنى لتطعيم طلاب الجامعة بمراكز المحافظة الخمس بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصحة والسكان من خلال التسجيل وتطعيم الطلاب بشكل سريع ضمن خطة الجامعة للوقاية من كورونا والحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

أضاف حرباوى، أن التطعيمات سجلت معدلات مرتفعة نتيجة للجهود المبذولة من قبل مؤسسات الدولة للحفاظ على صحة أبناء الوطن، مشيرًا إلى جاهزية المدن الجامعية لإستقبال الطلاب القدامى والجدد والتسكين سيكون وفق جداول أعلنتها الجامعة لتجنب الزحام، حيث تقرر تسكين الطلاب وفقا لقواعد العام الماضى مع وجود تباعد في غرف إقامة الطلاب وأماكن تواجدهم، بجانب تطبيق الإجراءات الوقائية ومتابعة عمليات التعقيم المستمرة وتوفير أوجه الراحة للطلاب داخل المدن الجامعية.

المصرى اليوم

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