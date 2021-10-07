أمين الأعلى للآثار يفتتح «خبايا الذهب» في متحف الأقصر

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افتتح الدكتور مصطفى وزيرى الامين العام للمجلس الأعلى للآثار، مساء اليوم معرض خبايا الدهب، بمتحف الاقصر، وبحضور عدد من السياح الأجانب والعاملين بقطاع الآثار والسياحة.

أوضح، وزيرى، أن المعرض يضم 747 قطعة أهمها مجموعة أساور من الذهب عثر عليها في معبدالأقصر سنة 1966-1986، أسورة من الذهب مجدولة مزخرفة برأس ثعبان، زوج قرط من الذهب أحدهما مزخرف بثلاث خرزات من الفاينس، فردة قرط ذهبي به خمس خرزات، خاتم من الذهب لطفل على قمته جعران عثر عليهما في حفائر البعثة الأمريكية الهولندية- برانيس بالبخر الأحمر، قطعتان من الذهب على شكل أساور وقطعة من الذهب على شكل صدفة من منطقة آثار القرنة أثناء عمل البعثة الإسبانية.

معرض خبايا الذهب

معرض خبايا الذهب

معرض خبايا الذهب

معرض خبايا الذهب

معرض خبايا الذهب

كما يضم المعرض مجموعة من الرقائق الذهب مستطيلة الشكل عليها خرطوش الملك رمسيس الحادي عشر، عمود نذري ومعه 29 عملة ذهبية عثر عليهم بدراع أبوالنجا- غرب الاقصر من خلال البعثة الاسبانية، وكذلك 690 عملة ذهبية من حفائر الدير الابيض بسوهاج من عصر الامبراطورية اليونانية إلى الإمبراطورية البيزنطية، 4 دنانير ذهبية من العصر الأموي، كنز الدير الابيض بسوهاج ويرجع للقرن الرابع الميلادي.