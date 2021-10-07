نائب محافظ قنا يتابع اصطفاف المعدات ضمن الخطة «صقر 87»

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تابع الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، أعمال تجهيز اصطفاف المعدات ضمن خطة التدريب العملي المشترك «صقر 87» لمجابهة الأزمات والكوارث المقام بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف، وذلك برفقة المهندس تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، والعميد احمد عوض المستشار العسكرى للمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وعدد من ضباط القوات المسلحة.

استعراض استعدادات مشروع صقر بقنا

وبحسب بيان، الخميس، وجّه نائب محافظ قنا بمراجعة جاهزية كافة المعدات المشاركة في الاصطفاف، والتي بلغ عددها 197 معدة متنوعة، مشيدًا بالتدريب العملي المشترك على خطط التعامل مع الأزمات والكوارث الطارئة والإطمئنان على مدى كفاءة العنصر البشرى ومدى كفاية المعدات وقدرتها على التعامل في مثل هذه الأزمات، مقدمًا شكره لجميع القائمين على تنظيم الاصطفاف مطالبًا إياهم باستمرار العمل للحفاظ على الجهد المبذول خلال الأيام الماضية.

استعراض استعدادات مشروع صقر بقنا

كما وجّه «عمر» بضرورة الإلتزام بكافة التعليمات لضمان نجاح التدريب العملي المشترك المزمع تنظيمه خلال الفترة من 9 إلى 12 أكتوبر الجاري.