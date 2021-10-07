الانتهاء من رصف طرق داخلية بتكلفة 60 مليون جنيه في الوادي الجديد

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أعلن المهندس محسن مغربي مدير عام الطرق بمحافظة الوادي الجديد، الخميس، عن انتهاء أعمال مشروعات رصف الطرق الداخلية بمركزي الخارجة وباريس والداخلة وعدد من القرى التابعة لهم ضمن خطة المديرية لهذا العام بتكلفة إجمالية قدرها 60 مليون جنيه.

وقال إنه تم رصف شوارع وطرق داخلية في مدينة الخارجة وضواحيها بطول 3 كم ورصف 13.5 كم طرق وشوارع في مركز الخارجة بواقع 4.5 كم في قرية ناصر الثورة و6 كم في 3 قرى بواقع 2 كم بقرى بولاق والمنيرة وصنعاء«بتكلفة إجمالية قدرها ٣٠ مليون جنيه.

وأضاف أنه تم الانتهاء من رصف 4 كم في مركز باريس، وذلك في مدينة باريس ومدخل منطقة «أرض الملك» بتكلفة اجمالية 11 مليون جنيه، كما تم الانتهاء من رصف 12 كم في مركز الداخلة بواقع 2 كم في قرية المعصرة و2 كم في قرية أسمنت، و7 كم في مدينة «موط» بتكلفة إجمالية 30 مليون جنيه.