أخبار عاجلة

"الصحة": تسجيل  46 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي  49 خلال الـ24 ساعة الماضية -
"الطيران المدني" يحدّث لوائح معالجة تذاكر السفر للرحلات الجوية الملغاة.. 3 حالات -
"الصحة": "مزيلات الاحتقان" تحسّن من التنفس لو استُخدِمت بشكل سليم -
"السياحة" تمنع دخول مقارّ وكالات السفر لغير المحصنين بجرعتين.. وهذا الاستثناء فقط -
"حقوق الإنسان" تشارك في محفل "الممارسات الجيدة في مكافحة وباء كوفيد-19" -
الشرقية.. 1328 جولة رقابية تغلق 3 منشآت مخالفة للتدابير الصحية -
"في قبضة رجال الأمن".. فيديو يرصد الإطاحة بمرتكبي عدد من الجرائم -
وزير الداخلية اللبناني: اشتباكات بيروت بدأت باستهداف قناصين لرؤوس المتظاهرين -
حصيلة قتلى الاشتباكات الدامية في بيروت ترتفع إلى 4 -
السبت.. فلكية جدة: الزهرة يقترن بقلب العقرب في ظاهرة مشاهدة بسماء السعودية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الانتهاء من رصف طرق داخلية بتكلفة 60 مليون جنيه في الوادي الجديد

Print
الانتهاء من رصف طرق داخلية بتكلفة 60 مليون جنيه في الوادي الجديد الانتهاء من رصف طرق داخلية بتكلفة 60 مليون جنيه في الوادي الجديد

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس محسن مغربي مدير عام الطرق بمحافظة الوادي الجديد، الخميس، عن انتهاء أعمال مشروعات رصف الطرق الداخلية بمركزي الخارجة وباريس والداخلة وعدد من القرى التابعة لهم ضمن خطة المديرية لهذا العام بتكلفة إجمالية قدرها 60 مليون جنيه.

وقال إنه تم رصف شوارع وطرق داخلية في مدينة الخارجة وضواحيها بطول 3 كم ورصف 13.5 كم طرق وشوارع في مركز الخارجة بواقع 4.5 كم في قرية ناصر الثورة و6 كم في 3 قرى بواقع 2 كم بقرى بولاق والمنيرة وصنعاء«بتكلفة إجمالية قدرها ٣٠ مليون جنيه.

وأضاف أنه تم الانتهاء من رصف 4 كم في مركز باريس، وذلك في مدينة باريس ومدخل منطقة «أرض الملك» بتكلفة اجمالية 11 مليون جنيه، كما تم الانتهاء من رصف 12 كم في مركز الداخلة بواقع 2 كم في قرية المعصرة و2 كم في قرية أسمنت، و7 كم في مدينة «موط» بتكلفة إجمالية 30 مليون جنيه.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزير المالية: استكمال مسيرة «رقمنة الاقتصاد» عقب نجاح الفاتورة الإلكترونية

وزير المالية: استكمال مسيرة «رقمنة الاقتصاد» عقب نجاح الفاتورة الإلكترونية

توقعات بموجة تضخمية بعد ازمة كورونا و التيسيرات النقدية لاقتصاديات العالم

توقعات بموجة تضخمية بعد ازمة كورونا و التيسيرات النقدية لاقتصاديات العالم

فحص ٣٠٢٠ طفلا ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال المبتسرين بالشرقية

فحص ٣٠٢٠ طفلا ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال المبتسرين بالشرقية

رئيس جامعة المنوفية يشهد حفل استقبال الفرقة الأولى بكلية طب الأسنان

رئيس جامعة المنوفية يشهد حفل استقبال الفرقة الأولى بكلية طب الأسنان