ارتفاع مصابي حريق الغردقة لـ 11 شخصا والسيطرة على النيران

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ارتفع عدد المصابين بالاختناق في حريق سقة سكنية بالغردقة إلى ١١ شخصا بعد إصابة ٤ تم نقلهم للمستشفى لتلقي الإسعافات الأولية وتمكنت الحماية المدنية من اخماد الحريق.

كان7 أشخاص أصيبوا بالاختناق، مساء الخميس، إثر اندلاع حريق بشقة سكنية بإحدى العمارات السكنية بمنطقة الدهار وسط مدينة الغردقة وتم الدفع بسيارات الإطفاء والإسعاف لموقع الحريق وانتقلت الأجهزة الأمنية لمتابعة الحادث.

تلقى اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر إخطارا من شرطة النجدة بنشوب حريق بشقة سكنية بمنطقة الدهار وتم الدفع بسيارة الإطفاء للسيطرة على الحريق قبل أن يمتد لباقي الشقق السكنية المجاورة كما تم الدفع بــ5 بسيارات إسعاف.

وأسفر الحادث عن إصابة ١١ شخصا بالاختناق من جراء الأدخنة ونقل المصابون إلى مستشفى الغردقة العام لإنقاذهم وتلقي الاسعافاتت الأولية وتم اخطار النيابة بالحادث.