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الهلال يعود لتدريباته الاعتيادية.. والسداسي يواصل التأهيل

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الهلال يعود لتدريباته الاعتيادية.. والسداسي يواصل التأهيل الهلال يعود لتدريباته الاعتيادية.. والسداسي يواصل التأهيل

الهلال يعود لتدريباته الاعتيادية.. والسداسي يواصل التأهيل

أجرى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، مساء اليوم الخميس، تدريباته الاعتيادية؛ استعدادًا لاستئناف المنافسات، بعد الانتهاء من أيام التوقف الدولي.

حيث ركز مدير الجهاز الفني البرتغالي "ليوناردو جارديم" في الحصة التدريبية على الجوانب الفنية والتكتيكية؛ إذ اشتمل المران على تدريبات لياقية، وتطبيقات تكتيكية، مناورة فنية.

حيث فرض الجهاز الفني تدريبات الكرات العرضية والتسديد على المرمى، قبل أن يختتم مدير الجهاز الفني "ليوناردو جارديم" المران بمناورة فنية على جزء من الملعب.

وواصل اللاعبون المصابون "عبدالله عطيف، محمد البريك، سالم الدوسري، سعد الناصر، محمد القحطاني، وماثيوس بيريرا" برامجهم العلاجية والتأهيلية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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