نائبة محافظ أسوان ولجنة الأتوبيس الطائر يتفقدان مدارس مركزي أدفو وكوم أمبو

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قامت الدكتورة غادة أبوزيد نائبة محافظ اسوان بتفقد عدد من المدارس بمختلف المراحل التعليمية داخل مركز ومدينة إدفو حيث تم التأكيد على استمرار أعمال الرش والتطهير وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا، بجانب متابعة أعمال الصيانة والتطوير وخطة توزيع الكتب الدراسية وغيرها من الإجراءات والجهود المبذولة لضمان إنطلاق المنظومة التعليمية في عامها الجديد على الوجه الأكمل .

كما أوضحت غادة أبوزيد بأن الجولة الميدانية شملت أيضاً تفقد أعمال التطوير الجارية بمستشفى الحميات، علاوة على تفقد بعض المناطق والمساحات الفضاء الجارى دراستها لاستغلالها في إنشاء سويقات ومحلات تجارية تستوعب المحلات الموجودة بشارع السوق .

وفى السياق ذاته وبتكليف من محافظ أسوان قام الأتوبيس الطائر من خلال لجنة تفتيشية مفاجئة وبإشراف اللواء أيمن رضا السكرتير العام المساعد على مدار يومين بالمرور الميدانى على 26 مدرسة بالمراحل التعليمية المختلفة بمدن وقرى مركزى كوم أمبو وإدفو للتأكد من جاهزيتها وإعدادها لإستقبال الطلاب على الوجه الأكمل، وصرح أيمن رضا بأن اللجنة رصدت بعض الملاحظات الجارى تلافيها من أبرزها النظافة العامة وحاجة دورات المياة العمومية للصيانة، بجانب التشديد على تلقى المعلمين والعاملين بها للقاح كورونا قبل بدء العام الدراسي.