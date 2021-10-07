أخبار عاجلة

"الصحة": تسجيل  46 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي  49 خلال الـ24 ساعة الماضية -
"الطيران المدني" يحدّث لوائح معالجة تذاكر السفر للرحلات الجوية الملغاة.. 3 حالات -
"الصحة": "مزيلات الاحتقان" تحسّن من التنفس لو استُخدِمت بشكل سليم -
"السياحة" تمنع دخول مقارّ وكالات السفر لغير المحصنين بجرعتين.. وهذا الاستثناء فقط -
"حقوق الإنسان" تشارك في محفل "الممارسات الجيدة في مكافحة وباء كوفيد-19" -
الشرقية.. 1328 جولة رقابية تغلق 3 منشآت مخالفة للتدابير الصحية -
"في قبضة رجال الأمن".. فيديو يرصد الإطاحة بمرتكبي عدد من الجرائم -
وزير الداخلية اللبناني: اشتباكات بيروت بدأت باستهداف قناصين لرؤوس المتظاهرين -
حصيلة قتلى الاشتباكات الدامية في بيروت ترتفع إلى 4 -
السبت.. فلكية جدة: الزهرة يقترن بقلب العقرب في ظاهرة مشاهدة بسماء السعودية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

مسعود بارزاني: نتمنى انتخابات عراقية نزيهة خالية من المشكلات

Print
مسعود بارزاني: نتمنى انتخابات عراقية نزيهة خالية من المشكلات مسعود بارزاني: نتمنى انتخابات عراقية نزيهة خالية من المشكلات

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الزعيم الكردى مسعود بارزاني إنه يتمنى أن تخرج الانتخابات العراقية المزمع إجراؤها الأحد المقبل، نزيهة خالية من المشكلات، مطالبا المواطنين بانتخاب مرشحى حزبه الديمقراطي الكردستاني.

وقال بارزاني في رسالة له مساء اليوم الخميس وجهها للناخبين، إنه خلال الانتخابات السابقة لمجلس النواب العراقي، كافأ شعب كردستان الحزب الديمقراطي الكردستاني لمواقفه القومية والوطنية ولصموده وتضحياته، وبدعم شعب كردستان أصبح الحزب الديمقراطي الكردستاني، الحزب الأول على مستوى كردستان والعراق.

وأضاف بارزاني: في هذه الإنتخابات أيضاً، أتمنى أن يعيد شعب كردستان دعمه للحزب الديمقراطي، وأدعو المواطنين في كركوك وشنكال وبقية المناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم، وبالذات جماهير ومؤيدي الحزب في تلك المناطق، أن يشاركوا بشغف وحماس في الانتخابات وأن يردوا بأصواتهم على الواقع غير القانوني المفروض على تلك المناطق.

كما دعا بارزاني المواطنين في إقليم كوردستان وجماهير وأعضاء ومؤازري الحزب الديمقراطي لتأدية واجبهم القومي والوطني والتصويت لصالح مرشحي الحزب، مردفا «أرى أنه من الضروري أن أوجه الشكر لأعضاء ومؤيدي الحزب الديمقراطي الكردستاني وكافة المؤسسات الحزبية التابعة لحزبنا لإلتزامهم بالقيم المدنية والحضارية المثالية خلال الحملات الإنتخابية لمجلس النواب العراقي».

واختتم بارزاني، «أتمنى إجراء إنتخابات مجلس النواب العراقي في أجواء هادئة خالية من المشكلات، وأن تسهم نتائجها في ترسيخ مبادىء الشراكة وتلبية المطالب المشروعة للمواطنين، وأن تحقق الإرادة الحقيقية للعراقيين».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بتعاملات بلغت 3 ملايين جنيه.. ضبط متهم بالاتجار بالنقد الأجنبي في سوهاج

بتعاملات بلغت 3 ملايين جنيه.. ضبط متهم بالاتجار بالنقد الأجنبي في سوهاج

تنفيذ 510 أحكام قضائية في أسوان

تنفيذ 510 أحكام قضائية في أسوان

سيدة تستولى على أموال المواطنين بدعوى توظيفها في سوهاج

سيدة تستولى على أموال المواطنين بدعوى توظيفها في سوهاج

انهيار جزئي لمنزل مكون من 3 طوابق في «مقبل» بمدينة بني سويف (صور)

انهيار جزئي لمنزل مكون من 3 طوابق في «مقبل» بمدينة بني سويف (صور)