مسعود بارزاني: نتمنى انتخابات عراقية نزيهة خالية من المشكلات

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قال الزعيم الكردى مسعود بارزاني إنه يتمنى أن تخرج الانتخابات العراقية المزمع إجراؤها الأحد المقبل، نزيهة خالية من المشكلات، مطالبا المواطنين بانتخاب مرشحى حزبه الديمقراطي الكردستاني.

وقال بارزاني في رسالة له مساء اليوم الخميس وجهها للناخبين، إنه خلال الانتخابات السابقة لمجلس النواب العراقي، كافأ شعب كردستان الحزب الديمقراطي الكردستاني لمواقفه القومية والوطنية ولصموده وتضحياته، وبدعم شعب كردستان أصبح الحزب الديمقراطي الكردستاني، الحزب الأول على مستوى كردستان والعراق.

وأضاف بارزاني: في هذه الإنتخابات أيضاً، أتمنى أن يعيد شعب كردستان دعمه للحزب الديمقراطي، وأدعو المواطنين في كركوك وشنكال وبقية المناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم، وبالذات جماهير ومؤيدي الحزب في تلك المناطق، أن يشاركوا بشغف وحماس في الانتخابات وأن يردوا بأصواتهم على الواقع غير القانوني المفروض على تلك المناطق.

كما دعا بارزاني المواطنين في إقليم كوردستان وجماهير وأعضاء ومؤازري الحزب الديمقراطي لتأدية واجبهم القومي والوطني والتصويت لصالح مرشحي الحزب، مردفا «أرى أنه من الضروري أن أوجه الشكر لأعضاء ومؤيدي الحزب الديمقراطي الكردستاني وكافة المؤسسات الحزبية التابعة لحزبنا لإلتزامهم بالقيم المدنية والحضارية المثالية خلال الحملات الإنتخابية لمجلس النواب العراقي».

واختتم بارزاني، «أتمنى إجراء إنتخابات مجلس النواب العراقي في أجواء هادئة خالية من المشكلات، وأن تسهم نتائجها في ترسيخ مبادىء الشراكة وتلبية المطالب المشروعة للمواطنين، وأن تحقق الإرادة الحقيقية للعراقيين».