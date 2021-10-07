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ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس يوم الخميس بالقصر الملكي بفاس مراسم تعيين أعضاء الحكومة الجديدة.
وفي ما يلي تشكيلة هذه الحكومة:
– عزيز أخنوش، رئيس الحكومة
– عبد الوافي لفتيت: وزير الداخلية
– ناصر بوريطة: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج
– عبد اللطيف وهبي: وزير العدل
– أحمد التوفيق: وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية
– محمد حجوي: الأمين العام للحكومة
– نادية فتاح العلوي: وزيرة الاقتصاد والمالية
– نزار بركة: وزير التجهيز والماء
– شكيب بنموسى: وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة
– نبيلة الرميلي: وزيرة الصحة والحماية الاجتماعية
– فاطمة الزهراء المنصوري: وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة
– محمد صديقي: وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات
– يونس سكوري: وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات
– رياض مزور: وزير الصناعة والتجارة
– فاطمة الزهراء عمور: وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني
– عبد اللطيف ميراوي: وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار
– ليلى بنعلي: وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة
– محمد عبد الجليل: وزير النقل واللوجستيك
– محمد مهدي بنسعيد: وزير الشباب، والثقافة والتواصل
– اعواطف حيار: وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة
وسيتم لاحقا تعيين كتاب دولة في بعض القطاعات الوزارية.
وأدى أعضاء الحكومة الجدد القسم بين يدي الملك محمد السادس.