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ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس يوم الخميس بالقصر الملكي بفاس مراسم تعيين أعضاء الحكومة الجديدة.

وفي ما يلي تشكيلة هذه الحكومة:

– عزيز أخنوش، رئيس الحكومة

– عبد الوافي لفتيت: وزير الداخلية

– ناصر بوريطة: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج

– عبد اللطيف وهبي: وزير العدل

– أحمد التوفيق: وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية

– محمد حجوي: الأمين العام للحكومة

– نادية فتاح العلوي: وزيرة الاقتصاد والمالية

– نزار بركة: وزير التجهيز والماء

– شكيب بنموسى: وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة

– نبيلة الرميلي: وزيرة الصحة والحماية الاجتماعية

– فاطمة الزهراء المنصوري: وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة

– محمد صديقي: وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

– يونس سكوري: وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات

– رياض مزور: وزير الصناعة والتجارة

– فاطمة الزهراء عمور: وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني

– عبد اللطيف ميراوي: وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار

– ليلى بنعلي: وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة

– محمد عبد الجليل: وزير النقل واللوجستيك

– محمد مهدي بنسعيد: وزير الشباب، والثقافة والتواصل

– اعواطف حيار: وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة

وسيتم لاحقا تعيين كتاب دولة في بعض القطاعات الوزارية.

وأدى أعضاء الحكومة الجدد القسم بين يدي الملك محمد السادس.