أخبار عاجلة

"الصحة": تسجيل  46 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي  49 خلال الـ24 ساعة الماضية -
"الطيران المدني" يحدّث لوائح معالجة تذاكر السفر للرحلات الجوية الملغاة.. 3 حالات -
"الصحة": "مزيلات الاحتقان" تحسّن من التنفس لو استُخدِمت بشكل سليم -
"السياحة" تمنع دخول مقارّ وكالات السفر لغير المحصنين بجرعتين.. وهذا الاستثناء فقط -
"حقوق الإنسان" تشارك في محفل "الممارسات الجيدة في مكافحة وباء كوفيد-19" -
الشرقية.. 1328 جولة رقابية تغلق 3 منشآت مخالفة للتدابير الصحية -
"في قبضة رجال الأمن".. فيديو يرصد الإطاحة بمرتكبي عدد من الجرائم -
وزير الداخلية اللبناني: اشتباكات بيروت بدأت باستهداف قناصين لرؤوس المتظاهرين -
حصيلة قتلى الاشتباكات الدامية في بيروت ترتفع إلى 4 -
السبت.. فلكية جدة: الزهرة يقترن بقلب العقرب في ظاهرة مشاهدة بسماء السعودية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

رئيس تونس يؤكد على أهمية تطهير جميع المؤسسات تلبية لإرادة الشعب

Print
رئيس تونس يؤكد على أهمية تطهير جميع المؤسسات تلبية لإرادة الشعب رئيس تونس يؤكد على أهمية تطهير جميع المؤسسات تلبية لإرادة الشعب

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل رئيس تونس قيس سعيد، اليوم الخميس 7 أكتوبر 2021 بقصر قرطاج، السيد صالح الصايل، رئيس هيئة السوق المالية، الذي رفع إلى رئيس الدولة التقرير السنوي 25 للهيئة لسنة 2020.

وأطلع رئيس الجمهورية على تطور السوق المالية التونسية ونشاط الهيئة.

وأكد رئيس الدولة على أن تونس بحاجة إلى سوق مالية تقوم على قواعد واضحة، مبينا أن هناك قضايا جارية متصلة بالسوق المالية ولا بد من تطهير جميع المؤسسات تلبية لإرادة الشعب ومحاسبة الضالعين فيها وتطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة ووضع حد للاختيارات والممارسات السابقة ولكل مظاهر الفساد والتلاعب بقوت التونسيين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بتعاملات بلغت 3 ملايين جنيه.. ضبط متهم بالاتجار بالنقد الأجنبي في سوهاج

بتعاملات بلغت 3 ملايين جنيه.. ضبط متهم بالاتجار بالنقد الأجنبي في سوهاج

تنفيذ 510 أحكام قضائية في أسوان

تنفيذ 510 أحكام قضائية في أسوان

سيدة تستولى على أموال المواطنين بدعوى توظيفها في سوهاج

سيدة تستولى على أموال المواطنين بدعوى توظيفها في سوهاج

انهيار جزئي لمنزل مكون من 3 طوابق في «مقبل» بمدينة بني سويف (صور)

انهيار جزئي لمنزل مكون من 3 طوابق في «مقبل» بمدينة بني سويف (صور)