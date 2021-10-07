الأردن يتعامل مع قضايا اللجوء السوري بشكل شمولي

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ذكر وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، أن حكومة بلاده تتعامل مع قضايا اللجوء السوري على أراضي المملكة، بشكل شمولي ومنسق بين جميع الجهات المعنية بهذا الشأن.

وأكد أن «الأردن وبتوجيهات ملكية سامية، قدم ولا يزال يقدم كل ما يستطيع لمساعدة اللاجئين السوريين، والتخفيف من معاناتهم بشتى المجالات». وأضاف لدى زيارته اليوم إلى مخيم الزعتري للاجئين السوريين، أن «تفقد أوضاع اللاجئين الخدمية والمعيشية، والاطمئنان على سير الحياة اليومية لهم، هو واجب إنساني ووطني، حيث تعمل الحكومة وبتوجيهات من رئيس الوزراء، وبالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، على إدامة وتيسير سبل تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والأمنية لهم، وبالقدر الذي تسعفنا فيه إمكانياتنا».