وكيل صحة المنوفية يزور المصابين بحادث تسريب الغاز ونقلهم لمستشفى سرس الليان

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قام الدكتور فيصل محمود جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية بزيارة مستشفى سرس الليان للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين بحادث تسريب الغاز بمركز الباجور.

حيث تم الدفع بسيارات الإسعاف على الفور وتم رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات لاستقبال أي حالات، مشيراً إلى أنه تم التعامل مع جميع الحالات وتم عمل الإسعافات الأولية وإعطاء الوصفات الطبية، وعمل الأشعات والتحاليل اللازمة.

كما تابع وكيل الوزارة الخدمات الطبية المقدمة للحالات المحجوزة بالأقسام الداخلية بالمستشفى ووجه مدير المستشفى بتوفير كل أوجه الرعاية الطبية، وعدم مغادرتهم المستشفى قبل تماثلهم للشفاء تماماً.