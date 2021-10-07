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سكرتير عام مساعد «السويس» يتابع أعمال تطوير المرحلة الثانية لشاطئ السوايسة

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سكرتير عام مساعد «السويس» يتابع أعمال تطوير المرحلة الثانية لشاطئ السوايسة سكرتير عام مساعد «السويس» يتابع أعمال تطوير المرحلة الثانية لشاطئ السوايسة

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قام العميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد للمحافظة بجولة بحي السويس بدأها بتفقد أعمال الانشاءات والتطوير للمرحلة الثانية بالحديقة الشاطئية (شاطئ السواسية )، بمنطقة كورنيش الجديد، والتي تشمل مبني اداري ومطعم ومنطقة كافتيريات وكافيهات ومسرح .

كما تابع تطوير منطقة الهاويس على ترعة السويس والاعمال التي تتم بالمنطقة للانتهاء من انشاء ممشي وكورنيش بطول 850 مترا على جانبي الترعة، كما تفقد السكرتير العام المساعد اعمال تطوير ورفع كفاءة محطة صرف صحي الزراير بمدينة العيور بحي الأربعين.

رافق سراج الدين في الجولة كلا من فاتن عبدالغني رئيس حي السويس وعالية فريد رئيس حي الجناين وممدوح انور رئيس حي الاربعين والضبع ناشد مدير ادارة الازمات بالمحافظة وممثلا عن الشعبة الهندسية وممثل هندسة الري ومسئولي فرع الشركة القابضة واشرف سليمان مدير فريق الطوارئ والتدخل السريع والإدارات الهندسية بالحي والشركات المنفذة.

المصرى اليوم

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