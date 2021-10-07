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قصواء الخلالي تكشف تفاصيل أزمة حلقة «بوكيمون»: سببت أزمات نفسية وفي العين للأطفال

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قصواء الخلالي تكشف تفاصيل أزمة حلقة «بوكيمون»: سببت أزمات نفسية وفي العين للأطفال قصواء الخلالي تكشف تفاصيل أزمة حلقة «بوكيمون»: سببت أزمات نفسية وفي العين للأطفال

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قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن مسلسل الكارتون الياباني الشهير «بوكيمون» الذي ذاع صيته خلال فترة التسعينات، شهد واقعة خطيرة، ففي 16 ديسمبر 1997، جرة عرض الحلقة الـ38 من المسلسل، وخلال هذه الحلقة ظهر ضوء ساطع استمر لمدة 5 ثواني وهو ما أسفر عن وقوع أزمة كبيرة لعدد كبير ممن شاهدوها.

وأضافت «الخلالي»، خلال تقديم حلقة اليوم، الخميس، من برنامج «في المساء مع قصواء»، والمذاع على فضائية «CBC»، أنه بعد عرض المسلسل ووصولا للدقيقة الحادية عشرة من الحلقة استمر ضوء «بيكاتشو» لـ5 ثواني، ما سبب أزمة كبرى لدى مشاهدي الحلقة، وبسببه انتقل ما يقارب الـ685 طفل في جميع أنحاء اليابان للمستشفيات في حالة صحية سيئة.

وأوضحت قصواء الخلالي، أن الإضاءة التي ظهرت خلال تلك الحلقة كانت إضاءة شديدة على العين ما تسبب في أزمة بصرية حادة لكل مشاهدي الحلقة، ولم يرعج القائمين على العمل، هذه الحلقة، وهو ما أدى إلى إصابات مباشرة في أعين الأطفال، وأصيب بعضهم بالصرع، كما أصيب بعض الأطفال بمشكلات نفسية بسبب الإضاءة القوية التي اتعرضوا لها.

وأكدت مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، أنه في أعقاب تلك الأحداث جرى إيقاف عرض المسلسل، في حين تنصل كل من الجهة المنتجة للمسلسل والقناة التلفزيونية التي جرى عرض الحلقة عليها، حيث تبادلا الاتهامات وفي النهاية جرى وقف عرض المسلسل لمدة 4 شهور، وجرى تشكيل لجنة فنية كبرى لإعادة صياغة كل حلقات المسلسل وحُذفت تلك الحلقة، ما أثار استياء المتابعين.

المصرى اليوم

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