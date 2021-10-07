أخبار عاجلة

"الصحة": تسجيل  46 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي  49 خلال الـ24 ساعة الماضية -
"الطيران المدني" يحدّث لوائح معالجة تذاكر السفر للرحلات الجوية الملغاة.. 3 حالات -
"الصحة": "مزيلات الاحتقان" تحسّن من التنفس لو استُخدِمت بشكل سليم -
"السياحة" تمنع دخول مقارّ وكالات السفر لغير المحصنين بجرعتين.. وهذا الاستثناء فقط -
"حقوق الإنسان" تشارك في محفل "الممارسات الجيدة في مكافحة وباء كوفيد-19" -
الشرقية.. 1328 جولة رقابية تغلق 3 منشآت مخالفة للتدابير الصحية -
"في قبضة رجال الأمن".. فيديو يرصد الإطاحة بمرتكبي عدد من الجرائم -
وزير الداخلية اللبناني: اشتباكات بيروت بدأت باستهداف قناصين لرؤوس المتظاهرين -
حصيلة قتلى الاشتباكات الدامية في بيروت ترتفع إلى 4 -
السبت.. فلكية جدة: الزهرة يقترن بقلب العقرب في ظاهرة مشاهدة بسماء السعودية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

سكرتير عام مساعد السويس يتفقد عددا من المدارس لتأكيد جاهزيتها للعام الدراسي

Print
سكرتير عام مساعد السويس يتفقد عددا من المدارس لتأكيد جاهزيتها للعام الدراسي سكرتير عام مساعد السويس يتفقد عددا من المدارس لتأكيد جاهزيتها للعام الدراسي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع العميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد لمحافظة السويس عدد من المدارس بنطاق حي السويس حي عتاقة.

بدأها بمدرسة الشهيد حافظ شوشة بمنطقة الأنصاري بحي السويس بمرافقة مسئولي التربية والتعليم وهيئة الأبنية تمهيدا لافتتاح خلال احتفالات أكتوبر .

كما تم التأكيد على تكثيف أعمال النظافة العامة وتنسيق الشكل الجمالي في المناطق المحيطة بالمدارس.

رافق السكرتير العام المساعد في الجولة كل من وليد شوقى رئيس حي عتاقة وفاتن عبد الغني رئيس حي السويس وأشرف سليمان مدير إدارة الطوارئ والتدخل السريع بالنظافة والضبع ناشد مدير إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة وأشرف السروي مدير التعليم العام بالتربية والتعليم وشريف محمد ممثلا لهيئة الأبنية التعليمية ورضا عبود نائب مدير جهاز التجميل والحدائق والشركات المنفذة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بمتابعة الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد والتأكيد على جاهزية المدارس التي تم الانتهاء من أعمال الصيانة وايضا الإعداد لافتتاح مدارس جديدة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بتعاملات بلغت 3 ملايين جنيه.. ضبط متهم بالاتجار بالنقد الأجنبي في سوهاج

بتعاملات بلغت 3 ملايين جنيه.. ضبط متهم بالاتجار بالنقد الأجنبي في سوهاج

تنفيذ 510 أحكام قضائية في أسوان

تنفيذ 510 أحكام قضائية في أسوان

سيدة تستولى على أموال المواطنين بدعوى توظيفها في سوهاج

سيدة تستولى على أموال المواطنين بدعوى توظيفها في سوهاج

انهيار جزئي لمنزل مكون من 3 طوابق في «مقبل» بمدينة بني سويف (صور)

انهيار جزئي لمنزل مكون من 3 طوابق في «مقبل» بمدينة بني سويف (صور)