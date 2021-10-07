سكرتير عام مساعد السويس يتفقد عددا من المدارس لتأكيد جاهزيتها للعام الدراسي

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تابع العميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد لمحافظة السويس عدد من المدارس بنطاق حي السويس حي عتاقة.

بدأها بمدرسة الشهيد حافظ شوشة بمنطقة الأنصاري بحي السويس بمرافقة مسئولي التربية والتعليم وهيئة الأبنية تمهيدا لافتتاح خلال احتفالات أكتوبر .

كما تم التأكيد على تكثيف أعمال النظافة العامة وتنسيق الشكل الجمالي في المناطق المحيطة بالمدارس.

رافق السكرتير العام المساعد في الجولة كل من وليد شوقى رئيس حي عتاقة وفاتن عبد الغني رئيس حي السويس وأشرف سليمان مدير إدارة الطوارئ والتدخل السريع بالنظافة والضبع ناشد مدير إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة وأشرف السروي مدير التعليم العام بالتربية والتعليم وشريف محمد ممثلا لهيئة الأبنية التعليمية ورضا عبود نائب مدير جهاز التجميل والحدائق والشركات المنفذة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بمتابعة الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد والتأكيد على جاهزية المدارس التي تم الانتهاء من أعمال الصيانة وايضا الإعداد لافتتاح مدارس جديدة.