تعرف على ضيوف «لايڤ من الدوبلكس» هذا الأسبوع

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يحل الإذاعيين مروان قدري ويارا الجندي ضيفين على برنامج «لايڤ من الدوبلكس»، الذي تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، اليوم الخميس، في تمام الساعة 11 مساء، على قناة ON.

تشهد الحلقة العديد من المواقف الطريفة بينهما وبين أبلة فاهيتا، ومواقف وذكريات كوميدية حول عملهم الإذاعي، كما يجيبان على العديد من الأسئلة الطريفة والصعبة عن حياتهما المهنية والشخصية. وتشارك في نفس الحلقة أيضا مي إيهاب خبيرة الساوند هيلينج.

وفي حلقة الغد، الجمعة، تحل الفنانة رزان مغربي ضيفة على البرنامج، لتكشف العديد من المعلومات عنها، وأبرز المواقف التي تعرضت لها خلال مسيرتها الفنية، فضلا عن استعراض مواهبها المختلفة داخل استوديو «لايڤ من الدوبلكس».

رزان مغربي

يبث برنامج «لايڤ من الدوبلكس» في موسمه الجديد، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساء على قناة ON.